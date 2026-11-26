कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर करियर और अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी की तलाश कर रहे अमेरिकी युवाओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. द वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 22 से 27 साल की उम्र के अमेरिकी कॉलेज ग्रेजुएट्स में अंडरएम्प्लॉयमेंट की दर सितंबर में बढ़कर 42.5% तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा साल 2020 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है.

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रिपोर्ट बताती है कि ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होने के बावजूद कई युवा ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जिनके लिए कॉलेज की डिग्री की जरूरत ही नहीं है. इनमें रिटेल, एडमिनिस्ट्रेशन और अस्थायी काम शामिल हैं.

क्या डिग्री अब अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं रही?

42.5% का यह आंकड़ा इस सवाल को और तेज करता है कि क्या कॉलेज की डिग्री अब पहले की तरह स्थिर और मनमाफिक करियर की गारंटी नहीं रही. लंबे समय तक कॉलेज की डिग्री को बेहतर कमाई और सुरक्षित रोजगार की सीढ़ी माना जाता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में कई ग्रेजुएट्स को अपनी पढ़ाई से अलग कम स्तर या अस्थायी भूमिकाओं में समझौता करना पड़ रहा है.

साथ ही, यह स्थिति सिर्फ डिग्री के महत्व पर ही नहीं, बल्कि जॉब मार्केट की बदलती हकीकत पर भी सवाल खड़े करती है कि पढ़ाई के बाद शुरुआती करियर में प्रवेश करना इतना कठिन क्यों होता जा रहा है.

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धीमी भर्ती और AI से बढ़ रही चुनौतियां

रिपोर्ट के अनुसार, युवाओं के सामने आ रही इस मुश्किल के पीछे कई अहम वजहें हैं:

कंपनियों की धीमी भर्ती: कई क्षेत्रों में नई भर्तियों की रफ्तार सुस्त पड़ने से नए ग्रेजुएट्स के लिए अवसर सीमित हुए हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का असर: AI के बढ़ते इस्तेमाल से शुरुआती स्तर की कई पारंपरिक भूमिकाओं और काम के तरीकों में बदलाव आ रहा है.

डिग्री से अलग काम का सहारा: मनमाफिक नौकरी न मिलने की स्थिति में कई युवा रिटेल, एडमिनिस्ट्रेशन और अस्थायी काम को अपनाने पर मजबूर हैं.

फिलहाल यह स्थिति बताती है कि अमेरिका में युवा ग्रेजुएट्स के लिए डिग्री हासिल कर लेना भर काफी नहीं रह गया है, बल्कि बदलते जॉब मार्केट, AI और धीमी भर्ती के बीच सही मौका तलाशना एक बड़ी परीक्षा बन चुका है.



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