मध्य प्रदेश के रीवा में एक निजी स्कूल के हॉस्टल से दुखद खबर सामने आई है. यहां छठी कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र सूर्यांश गुप्ता की अचानक मौत हो गई. वह पिछले करीब दो साल से गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. बुधवार की रात करीब 8:30 बजे हॉस्टल के सभी बच्चों को सोने के लिए भेज दिया गया था. गुरुवार सुबह जब शिक्षक बच्चों को पीटी के लिए जगाने पहुंचे तो सूर्यांश नहीं उठा. इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी.

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स्कूल प्रबंधन छात्र को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय लेकर पहुंचा. डॉक्टरों के मुताबिक, सुबह करीब 7:40 बजे जब सूर्यांश को अस्पताल लाया गया तो वह पूरी तरह अचेत था. शुरुआती जांच में उसकी सांस और दिल की धड़कन नहीं मिल रही थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टर ने बताया कि शुरुआती जांच में छात्र के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने अचानक कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

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चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला के मुताबिक, छात्र की पहचान सूर्यांश गुप्ता के रूप में हुई है. उसके पिता का नाम बृजेश गुप्ता है. सूर्यांश कक्षा छह का छात्र था और वहीं हॉस्टल में रहता था. थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह पीटी के लिए जगाने पहुंचे शिक्षकों ने जब उसे नहीं उठते देखा तो अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस परिवार और स्कूल प्रबंधन से जानकारी जुटा रही है. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर समय पर इलाज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का कारण

सूर्यांश की अचानक मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. रात में सोने के बाद सुबह तक उसकी तबीयत कब और कैसे बिगड़ी? क्या रात में किसी को उसकी परेशानी का पता चला था? सुबह उसे जगाने और अस्पताल पहुंचाने के बीच कितना समय लगा? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उसकी मौत की वजह क्या थी.

सूर्यांश करीब दो साल से स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. सूर्यांश की अचानक मौत से परिवार में मातम है. परिजन सदमे में हैं. परिजनों ने छात्र की मौत पर स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं कराया गया.

छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सूर्यांश की मौत किस वजह से हुई और रात से सुबह के बीच उसकी तबीयत में कोई बदलाव आया था या नहीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा. इस घटना के बाद स्कूल हॉस्टल में बच्चों की हेल्थ मॉनीटरिंग, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प और समय पर इलाज की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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