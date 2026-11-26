पाकिस्तान के लाहौर में एक छात्र को अपने ही कॉलेज में बम हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि 17 साल के इस किशोर ने बम तैयार करने के लिए एंथ्रोपिक के एआई चैटबॉट 'क्लॉड' (Claude AI) से मदद मांगी थी.

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NCCIA लाहौर के अतिरिक्त निदेशक आतिफ अमीर के मुताबिक, एजेंसी को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और क्लॉड AI की ओर से चैटबॉट के साथ किशोर की बातचीत की जानकारी मिली थी.

इन चैट्स से खुलासा हुआ कि स्थानीय कॉलेज का फर्स्ट ईयर का ये छात्र बम बनाने और एक सरकारी शिक्षण संस्थान को निशाना बनाने के तरीके तलाश रहा था.

कॉफी पीते हुए कॉलेज को उड़ाना चाहता था छात्र

सोमवार को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) के अधिकारियों ने बेदिया रोड इलाके में स्थित उसके घर से उसे दबोचा.

छात्र पर आरोप है कि उसने बड़ी इमारत को नुकसान पहुंचाने वाला बम बनाने के लिए पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट और चीनी समेत कई केमिकल्स को मिलाने का तरीका पूछा था. अमीर ने ये भी दावा किया कि किशोर ने एक कप कॉफी पीते हुए इस हमले को अंजाम देने का इरादा जाहिर किया था.

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लैपटॉप जब्त, घर से नहीं मिला कोई विस्फोटक

छापेमारी के दौरान जांचकर्ताओं ने वो लैपटॉप बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल छात्र ने क्लॉड एआई चलाने के लिए किया था. इस डिवाइस में चैटबॉट के साथ हुई बातचीत का डेटा मौजूद था. हालांकि, तलाशी के दौरान उसके घर से कोई विस्फोटक सामग्री या हथियार बरामद नहीं हुए. NCCIA ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) 2016 और पाकिस्तान दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

मानसिक स्थिति की हो रही है जांच

अधिकारी छात्र की मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकी साफ हो सके कि उसने हमले की योजना क्यों बनाई. इसके साथ ही उसके मोबाइल फोन की भी फोरेंसिक जांच की जा रही है. जांच टीमें अभी ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या छात्र की संस्थान से कोई निजी रंजिश थी या उसकी ये योजना सिर्फ ऑनलाइन बातचीत तक ही सीमित थी.

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NCCIA अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ChatGPT, Deepseek और क्लॉड जैसे AI प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली धमकी भरी या हिंसक सामग्री की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जा सकती है. इस मामले ने आपराधिक गतिविधियों के लिए AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

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