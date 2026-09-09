Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को लेकर बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने दिल्ली-मुंबई समेत 7 रेलवे रूट्स को चार-लेन बनाने को मंजूरी दी है. वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है. इन खबरों के अलावा, सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में 70 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.



मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 7 रेलवे प्रोजेक्‍ट्स को मिली 4 लेन की मंजूरी, अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें



मोदी कैबिनेट ने दिल्ली-मुंबई समेत 7 रेलवे रूट को फोर लेन करने को मंजूरी दे दी है. ये फैसला इन रूटों पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से लिया गया है. इससे यात्रियों का आवागमन तो बेहतर होगा ही, कनेक्टिविटी भी ज्‍यादा फास्‍ट होगी. 4 लेन होने से ट्रेनों के लेट होने की संभावनाएं कम हो जाएगीं. साथ ही पहले से ज्‍यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी.

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ऑस्ट्रेल‍िया सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़ और पडिक्कल को मिली अलग-अलग कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए BCCI ने इंड‍िया A टीम का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में 2 मल्टी-डे मुकाबले और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. मल्टी-डे टीम की कप्तानी देवदत्त पडिक्कल को सौंपी गई है, जबकि वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे. ऑस्ट्रेलिया A के भारत दौरे पर सभी पांच मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे.

सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में खरीदी ₹70 करोड़ की जमीन, बढ़ाया अपना 'रियल एस्टेट साम्राज्य'



सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में करीब 70 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. सचिन तेंदुलकर ने 4 सितंबर को लोनावला के मावल तालुका में 3.86 एकड़ जमीन तीन अलग-अलग डीड के जरिए खरीदी है, जिसमें 3.09 एकड़ जमीन के लिए 63.69 करोड़ रुपये, दूसरी जमीन के लिए 4.56 करोड़ रुपये और तीसरी जमीन के लिए 1.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

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BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल फुल, किराया 2.33 लाख रुपये तक पहुंचा



दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट है. इसके चलते सेंट्रल दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरे लगभग फुल हो चुके हैं, ताज महल होटल, ITC मौर्या और द ललित जैसे प्रमुख होटलों में कमरों की उपलब्धता बेहद सीमित रह गई है, मगर उनका किराया आसमान छू रहा है. आईटीसी मौर्या में एक रात का कमरा 2 लाख 33 हजार रुपये तक में मिल रहा है.

Stock Market Crash: कोहराम... आज ₹300000 करोड़ स्वाहा, मंदी की चपेट में बाजार?



शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट रही. BSE सेंसेक्स 813.35 अंक टूटकर 74,764 पर क्लोज हुआ. वहीं NSE निफ्टी 203.60 अंक टूटकर 23,431.50 पर बंद हुआ. इस बड़ी गिरावट के चलते शेयर बाजार निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा स्वाहा हो गए. इस हाहाकार के बीच सबसे ज्यादा नुकसान IT कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वालों को हुआ.

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुईं साउथ एक्ट्रेस जारा खान, पूर्व IAS राकेश वर्मा ने भी थामा 'हाथ'



यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर राकेश वर्मा और साउथ की एक्ट्रेस जारा खान ने कांग्रेस ज्वॉइन की है. दोनों ने लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का हाथ थाम लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान कुछ अन्य लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए.

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'औरतें बल्ब की तरह नहीं', लस्ट स्टोरी 3 का ट्रेलर रिलीज, अदिति-राधिका ने लूटी महफिल



लस्ट स्टोरीज थ्री का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसे विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, विजय वर्मा और अली फ़ज़ल हैं. यह फ्रैंचाइजी 2018 में लस्ट स्टोरीज के साथ शुरू हुई थी.

धरती पर 'सूरज' बनाने की रेस में भारत! PRAGYA ने पहली बार बनाया प्लाज्मा



कृत्रिम सूरज बनाने की रेस में भारत ने बड़ा कदम चला है. बेंगलुरु के स्टार्टअप प्रनोस फ्यूजन ने अपने टोकामक PRAGYA में पहली बार प्लाज्मा बनाया है. करीब 40 सेंटीमीटर रेडियस वाले इस टोकामक को कंपनी ने लगभग 8 महीने में तैयार किया है. इसका इस्तेमाल प्लाज्मा को कंट्रोल करने, उसकी जांच करने और फ्यूजन टेस्ट करने के लिए किया जाएगा.

TVK-कांग्रेस गठबंधन को मिला नाम, CM विजय ने किया 'सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस' का ऐलान



तमिलनाडु में सीएम विजय की पार्टी TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन को सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस नाम दिया गया है. चेन्नई के पनैयूर स्थित टीवीके मुख्यालय में बुधवार को हुई बैठक के बाद ये नाम रखा गया. इस मीटिंग में कांग्रेस, VCK, MDMK और IUML पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए. हालांकि इस अहम बैठक से वाम दलों ने दूरी बनाए रखी.

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कल का मौसम: 10 सितंबर को उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा



उत्तराखंड में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग ने 10 सितंबर को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज से अति तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.



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