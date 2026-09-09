scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब चुनाव में इन मुद्दों पर BJP का रहेगा फोकस... नितिन नवीन ने बता दिया प्लान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और नशे की समस्या को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी.

Advertisement
X
बीजेपी राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं
बीजेपी राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 'अराजकता, भ्रष्टाचार और नशे की समस्या' को प्रमुख मुद्दा बनाएगी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी और पंजाब की सत्ता से AAP को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी.

जनवरी में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी मुख्यालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है और आने वाले दिनों में बीजेपी इसकी अगुवाई करेगी. पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

नितिन नवीन ने ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देशभर में महीने भर चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहीं. पार्टी यह अभियान पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर चलाएगी. इसके तहत युवाओं से संपर्क और जनभागीदारी पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

nitin navin new team
'दलितों का सबसे अधिक सम्मान पीएम मोदी ने किया...', बोले नितिन नवीन
PM मोदी के जन्मदिन पर क्या है BJP का खास प्लान? नितिन नवीन ने बताया
Nitin Nabin addresses press conference
PM मोदी के जन्मदिन पर BJP का 'सेवा संकल्प अभियान', नितिन नवीन ने बताया प्लान
nitin nabin vinod tawde and bl santosh up mission 2027
तावड़े, संतोष और नवीन...बीजेपी के 'त्रिदेव', हारी सीटों पर जीत की लिखेंगे इबारत
BJP President Nitin Nabin meeting
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की 'डिनर डिप्लोमेसी', घर पर जुटे CM और मंत्री

'पंजाब के हालात का सामना करने के लिए BJP तैयार'

Advertisement

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में जिस तरह की 'अराजकता और भ्रष्टाचार' की स्थिति है, उसका सामना करने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि नशे की समस्या के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन की तत्काल जरूरत है और आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेगी.'

हालांकि, पंजाब चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.

AAP में हालिया एंट्री पर भी साधा निशाना

बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी में हाल में कुछ लोगों को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की 'अराजकता और भ्रष्टाचार' के साथ पार्टी में हालिया एंट्री का संदिग्ध स्वरूप राज्य और देश दोनों के लिए खतरा है. बीजेपी इन सभी मुद्दों को चुनावी मैदान में लेकर जाएगी.

नितिन नवीन का इशारा कथित तौर पर गुरप्रीत सिंह सेखों की हाल में AAP में हुई एंट्री की तरफ था. फिरोजपुर के मुदकी के रहने वाले सेखों 2016 के चर्चित नाभा जेलब्रेक मामले के मुख्य आरोपियों में से एक रहे हैं.

इसी महीने बंगाल जाएंगे नितिन नवीन

Advertisement

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन नवीन से पूछा गया कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए वह अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैडर और नेतृत्व 24 घंटे, सातों दिन काम करता है.

उन्होंने कहा, 'हम पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.' इसके साथ ही नितिन नवीन ने बताया कि वह इसी महीने पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आखिरी ओवर में ऐसा रोमांच, प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी ने लूटी महफिल, जीत के बाद किया भांगड़ा, VIDEO |
    प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरीं नेहा बोरा, उग्र आंदोलन की चेतावनी |
    Classic 350 को देगी टक्कर... लॉन्च हुई Jawa 42 All Stars, इतनी है कीमत |
    प्रदर्शनकारी नौजवानों पर यूपी पुलिस गैरकानूनी कार्रवाइयां कर रही? साहिल के साथ देखें दंगल |
    How To Make Curtains: पुरानी साड़ी से मिनटों में बनाएं डिजाइनर पर्दा, कम खर्च में घर दिखेगा सुंदर; बदल जाएगा पूरा लुक |
    'दलितों का सबसे अधिक सम्मान पीएम मोदी ने किया...', हल्द्वानी में बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन |
    युवती से रेप, 38 साल फरारी, अब गिरफ्तारी... वृंदावन में साधु वेश में जिंदगी काट रहा था बंगाल का बुधदेव |
    जब आंटी ने पूछा- कहां के हो बेटा? रामू ने दिया मजेदार जवाब, पढ़ें Viral Jokes |
    सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग |
    Pitru Paksha 2026: बुध गोचर से पितृपक्ष की शुरुआत, इन 4 राशियों के लिए शुभ संकेत
    Advertisement