पंजाब चुनाव में इन मुद्दों पर BJP का रहेगा फोकस... नितिन नवीन ने बता दिया प्लान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 'अराजकता, भ्रष्टाचार और नशे की समस्या' को प्रमुख मुद्दा बनाएगी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी और पंजाब की सत्ता से AAP को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी.

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जनवरी में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी मुख्यालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है और आने वाले दिनों में बीजेपी इसकी अगुवाई करेगी. पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

नितिन नवीन ने ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देशभर में महीने भर चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहीं. पार्टी यह अभियान पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर चलाएगी. इसके तहत युवाओं से संपर्क और जनभागीदारी पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

'पंजाब के हालात का सामना करने के लिए BJP तैयार'

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पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में जिस तरह की 'अराजकता और भ्रष्टाचार' की स्थिति है, उसका सामना करने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि नशे की समस्या के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन की तत्काल जरूरत है और आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेगी.'

हालांकि, पंजाब चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.

AAP में हालिया एंट्री पर भी साधा निशाना

बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी में हाल में कुछ लोगों को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की 'अराजकता और भ्रष्टाचार' के साथ पार्टी में हालिया एंट्री का संदिग्ध स्वरूप राज्य और देश दोनों के लिए खतरा है. बीजेपी इन सभी मुद्दों को चुनावी मैदान में लेकर जाएगी.

नितिन नवीन का इशारा कथित तौर पर गुरप्रीत सिंह सेखों की हाल में AAP में हुई एंट्री की तरफ था. फिरोजपुर के मुदकी के रहने वाले सेखों 2016 के चर्चित नाभा जेलब्रेक मामले के मुख्य आरोपियों में से एक रहे हैं.

इसी महीने बंगाल जाएंगे नितिन नवीन

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन नवीन से पूछा गया कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए वह अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैडर और नेतृत्व 24 घंटे, सातों दिन काम करता है.

उन्होंने कहा, 'हम पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.' इसके साथ ही नितिन नवीन ने बताया कि वह इसी महीने पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे.

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