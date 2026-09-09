'औरतें बल्ब की तरह नहीं', लस्ट स्टोरी 3 का ट्रेलर रिलीज, अदिति-राधिका ने लूटी महफिल

काफी इंतजार के बाद आखिरकार 'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस एंथोलॉजी सीरीज का तीसरा पार्ट चार फिल्ममेकर्स और नए एक्टर्स एक साथ आया हैं. इसमें ऐसी कहानियां हैं, जो अट्रैक्शन, शादी, अजीब बातों के इर्द-गिर्द घूमती हैं. जिन्हें लोग अक्सर कह नहीं पाते. यह फिल्म 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

और पढ़ें

ट्रेलर किसी एक मुख्य कहानी पर आधारित नहीं है. इसके बजाय, यह चार अलग-अलग कहानियों के बीच घूमता है, जिनमें से हर एक रिश्तों को अपने नजरिए से दिखाती है. इन चार पार्ट को विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है.

इसकी कास्ट में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फ़ज़ल, सना थम्पी और गुरफतेह पीरजादा शामिल हैं.

लस्ट स्टोरी 3 के ट्रेलर में क्या है?

ट्रेलर में रिश्तों को लेकर काफी उलझनें दिखाई गई हैं. कुछ किरदार शादी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ अट्रैक्शन, नज़दीकी और अपनी असल चाहत को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्रेलर एक यादगार पल तब आता है जब एक महिला समझाती है कि औरतें लाइट बल्ब की तरह नहीं होतीं जिन्हें बस स्विच ऑन या ऑफ किया जा सके. इसके बजाय, वह उनकी तुलना मोमबत्तियों से करती है, जो जलती और पिघलती हैं.

Advertisement

ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि लोग इच्छा को अलग-अलग तरह से कैसे समझते हैं. अदिति राव हैदरी का किरदार छात्रों के साथ इस बात पर चर्चा करते हुए दिखता है कि संदर्भ और पेश करने के तरीके के आधार पर कुछ विषयों को अलग-अलग नजरिए से देखा जा सकता है. कहानी में मोड़ तब आता है जब एक छात्र अदिति से उनके इरादों के बारे में पूछता है.

यहां देखिए ट्रेलर



कुल मिलाकर ट्रेलर में ह्यूमर भी है. एक सीन में, कोंकणा सेन शर्मा और राधिका आप्टे के किरदार "मिन और जिन" से जुड़े एक रोमांटिक हालात पर चर्चा करते हैं. बातचीत मजेदार मोड़ लेती है, जब राधिका कोंकणा को याद दिलाती हैं कि वे कांदिवली में हैं, कोरिया में नहीं.

राधिका मदान और अली फजल एक मुश्किल शादीशुदा जिंदगी से जूझते दिखते हैं, जबकि अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ के किरदारों का रिश्तों को लेकर अपना नजरिया है. विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी भी इस एंथोलॉजी का हिस्सा हैं.

बता दें कि यह फ़्रैंचाइजी 2018 में 'लस्ट स्टोरीज' के साथ शुरू हुई थी. पहली फिल्म में अनुराग कश्यप, ज़ोया अख्तर, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर एक साथ आए थे, और इसकी कास्ट में राधिका आप्टे, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी और विक्की कौशल शामिल थे.

Advertisement

'लस्ट स्टोरीज 2' 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई. इसमें भी चार कहानियां थीं, जिन्हें इस बार आर. बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा, अमित रवींद्रनाथ शर्मा और सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया था. इसकी कास्ट में तमन्ना भाटिया, मृणाल ठाकुर, काजोल, नीना गुप्ता और विजय वर्मा शामिल थे.

---- समाप्त ----