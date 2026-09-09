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आखिरी ओवर में ऐसा रोमांच, प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी ने लूटी महफिल, जीत के बाद किया भांगड़ा, VIDEO

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में जालंधर वॉरियर्स ने लुधियाना लायंस को 7 रन से हराया. आखिरी ओवर में कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने युवा स्पिनर रणदीप सिंह पर भरोसा जताया, जिन्होंने शानदार ओवर डालकर मैच पलट दिया. जीत के बाद प्रभसिमरन का भांगड़ा भी खूब वायरल हुआ.

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प्रभसिमरन सिंह ने जीत के बाद खुशी में मैदान पर किया भांगड़ा (Photo:Screengrab/Instagram/sherepunjabt20)
प्रभसिमरन सिंह ने जीत के बाद खुशी में मैदान पर किया भांगड़ा (Photo:Screengrab/Instagram/sherepunjabt20)

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मंगलवार (8 सितंबर) को जालंधर वॉरियर्स की टीम ने लुधियाना लायंस को 7 रनों से हरा दिया. यह मैच आखिरी ओवर तक गया, जिसमें लुधियाना लायंस को 10 रन बनाने थे. लेकिन जालंधर वॉरियर्स के कप्तान प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी ने सुर्खियां बटोर ली. 

पहले बल्लेबाजी करते हुए जालंधर वॉरियर्स ने 20 ओवर में 169/8 रन बनाए. जालंधर वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 20 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए. कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने 39 रन बनाए. 

जालंधर वॉरियर्स के गौरव मार्कन और आर्यन यादव को पारी को संभाला और दोनों के बीच 42 गेंदों में 65 रनों की साझेदारी हुई. गौरव मार्कन ने 52 और आर्यन यादव ने नाबाद 35* रन बनाए. लुधियाना लायंस के गेंदबाज क्रिश भगत ने 4 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट झटके. 

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जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी लुधियाना लायंस 20 ओवर में 162/8 रन ही बना सकी. लुधियाना लायंस की ओर से अर्जुन राजपूत ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए. 

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आखिरी ओवर का रोमांच

इस मैच का असली रोमांच आया आखिरी ओवर में जब कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने गेंद युवा स्पिनर रणदीप सिंह को सौंपी. आखिरी ओवर में 10 रन बचाने थे और गेंदबाज ने शानदार शुरुआत की. पहली गेंद पर विकेट गिरा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना. इसके बाद तीसरी गेंद पर फिर विकेट आया. अगली दो गेंदों पर एक-एक रन और आखिरी गेंद पर डॉट बॉल ने मुकाबले का रोमांच बढ़ा दिया. इस तरह ओवर का स्कोर रहा- W, 0, W, 1, 1, 0.

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कप्तानी ने जीता दिल

प्रभसिमरन सिंह ने मुश्किल परिस्थितियों में जिस तरह टीम की कप्तानी की, उसने सभी का ध्यान खींच लिया. उनकी कप्तानी में टीम ने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबला अपने नाम किया. 

जीत के बाद भांगड़ा

रोमांचक जीत के बाद प्रभसिमरन सिंह का जश्न भी देखने लायक था. उन्होंने मैदान पर भांगड़ा कर अपनी खुशी जाहिर की. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया. प्रभसिमरन का भांगड़ा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

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प्रभसिमरन बल्ले से भी मचा रहे हैं धमाल

प्रभसिमरन सिंह ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में 7 मैच खेलकर 203.36 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 484 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन ने लीग में अब तक 47 चौके और 29 छक्के जड़े हैं. 

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