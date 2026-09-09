'हनुमान अंश' 2 में दिखेंगे विराट-अनुष्का, नीम करोली बाबा की करेंगे भक्ति? प्रोड्यूसर बोली- उनसे बात...

2 करोड़ में बनी फिल्म हनुमान अंश का देशभर में डंका बज रहा है. मूवी की कमाई हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. ये फिल्म तीन भागों में रिलीज होगी. पहले पार्ट के हिट होने के बाद हनुमान अंश 2 का फैंस को इंतजार है. इस बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर एक सवाल सबके जहन में है. वो ये कि क्या पावर कपल सेकंड पार्ट में कैमियो करेगा?

और पढ़ें

विराट-अनुष्का का होगा कैमियो?

एक इंटरव्यू में फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने इसके अगले पार्ट को लेकर कई खुलासे किए हैं. खास तौर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कैमियो पर उन्होंने रिएक्ट किया है. बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में नम्रता सिंह से पूछा गया कि क्या सेकंड पार्ट में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज कैमियो कर सकते हैं?

जवाब में नम्रता ने बताया कि कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किया गया है. वे लोग पहले से हनुमान अंश के बारे में जानते थे. नम्रता ने विराट-अनुष्का के कैमियो को लेकर क्लियर तो कुछ नहीं कहा, अभी वो इस टॉपिक पर सस्पेंस बनाए हुए हैं. लेकिन उनकी बातों से फैंस कपल के मूवी में दिखने का हिंट जरूर लगा रहे हैं.

बाबा के लिए विराट की भक्ति

वैसे भी सभी जानते हैं विराट और अनुष्का की नीम करोली बाबा में गहरी आस्था है. वो कई दफा उत्तराखंड स्थित कैंची धाम जा चुके हैं. विराट के फोन पर नीम करोली बाबा का वॉलपेपर भी देखने को मिला है. विराट के कैंची धाम जाने के बाद से ही लोगों में नीम करोली बाबा के प्रति आस्था ज्यादा देखने को मिली है. नीम करोली बाबा के लिए विराट-अनुष्का की भरपूर आस्था किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में संभव है फिल्म के किसी एक पार्ट में उनकी रियल झलक दिखे. अभी तक कई सेलेब्स हनुमान अंश की तारीफ कर चुके हैं. हालांकि फैंस को विराट-अनुष्का के रिएक्शन का इतंजार है. लेकिन कपल ने अभी तक फिल्म को लेकर कोई पोस्ट नहीं डाली है.

Advertisement

वहीं इंटरव्यू में नम्रता सिंह ने बताया कि फिल्म में सबसे पहले नीम करोली बाबा से जुडे इंडियन भक्तों की कहानियां दिखाई जाएंगी. भारत में बाबा के हजारों भक्त हैं. जिनकी जिंदगी पर नीम करोली बाबा का गहरा असर पड़ा है. फिल्म में पहले उन भक्तों की कहानी दिखाई जाएगी.

नम्रता के मुताबिक, फिल्म के तीसरे पार्ट में बाबा को लेकर दुनिया भर के भक्तों में फैली आस्था पर फोकस होगा. इस पार्ट में दिखाया जाएगा कैसे बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंची. इसमें स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के नामों का जिक्र होगा.

7 अगस्त को सिनेमाघरों में आई ये फिल्म 170 करोड़ की कमाई कर चुकी है. हनुमान अंश की सफलता ने इंडस्ट्री को सरप्राइज किया है.



---- समाप्त ----