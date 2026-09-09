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यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुईं साउथ एक्ट्रेस जारा खान, पूर्व IAS राकेश वर्मा ने भी थामा 'हाथ'

लखनऊ में कांग्रेस के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा और साउथ अभिनेत्री जारा खान कांग्रेस में शामिल हुईं. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दोनों का स्वागत किया. कांग्रेस नेता हसीब खान ने कहा कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का कारवां बढ़ रहा है और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दोनों को पार्टी जॉइन कराई (Photo- ITG)
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दोनों को पार्टी जॉइन कराई (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी कांग्रेस में लगातार नए चेहरों का जुड़ना जारी है. लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा और साउथ की एक्ट्रेस जारा खान ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में दोनों को कांग्रेस में शामिल कराया गया. इस दौरान अन्य लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली. 

कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश कैडर के 2013 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा पार्टी में शामिल हुए. इससे पहले वह 1997 बैच के यूपी पीसीएस अधिकारी रहे हैं. वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने के बाद से वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर सक्रिय रहे हैं.

वहीं, साउथ एक्ट्रेस और समाजसेविका जारा खान ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वी जोन प्रभारी हसीब खान के माध्यम से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दोनों नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

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'राहुल गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ रहे लोग'

कांग्रेस नेता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान ने कहा कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का कारवां लगातार बढ़ रहा है. कांग्रेस छात्रों और युवाओं के हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि न्याय के लिए भटक रहे लोगों और मुकदमा दर्ज नहीं होने से परेशान लोगों की आवाज भी कांग्रेस उठाती रहेगी.

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हसीब खान ने दावा किया कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का जनाधार और मजबूत होगा.

कई अन्य लोगों ने भी ली सदस्यता

कार्यक्रम में मोहनलालगंज से पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र गौतम के नेतृत्व में क्षेत्र के कई लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली. इनमें विकास चंद्र, राम राजकुमार, सुमित कुमार और शैलेंद्र सिंह समेत अन्य लोग शामिल रहे. कार्यक्रम में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरपर्सन सोहेल अख्तर अंसारी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनामिका यादव, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान, विचार विभाग के उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव और शहर अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद शहजाद आलम समेत कई नेता मौजूद रहे.

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