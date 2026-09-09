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कल का मौसम: 10 सितंबर को उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा

उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है. मौसम विभाग ने 10 सितंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. सभी जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.

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10 सितंबर से शुरू होने वाला बारिश का दौर 14 सितंबर तक जारी रह सकता है.(Photo:PTi)
10 सितंबर से शुरू होने वाला बारिश का दौर 14 सितंबर तक जारी रह सकता है.(Photo:PTi)

उत्तराखंड में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. प्रदेश में 10 सितंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज से अति तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, 10 सितंबर को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. इन इलाकों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है.

यह भी पढ़ें: पैसों की पड़ी जरूरत तो सड़क से पकड़ा पशु, फिर जंगल में किया वध और देहरादून में बेचा मांस... बिजनौर में हैरान करने वाला मामला

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इसके अलावा उत्तराखंड के सभी जिलों में गरज-चमक के साथ तेज से अति तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम के इस बदलाव को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

10 सितंबर से फिर बढ़ेगी बारिश की रफ्तार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 सितंबर से शुरू होने वाला बारिश का दौर 14 सितंबर तक जारी रह सकता है. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की आशंका है. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को अनावश्यक आवाजाही से बचने और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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देहरादून और टिहरी के साथ नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी सतर्कता जरूरी है. खासकर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के दौरान रास्तों और नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की गई है.

उत्तराखंड में पहले से बारिश का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगले कुछ दिनों में फिर तेज बारिश होने की संभावना ने चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है.

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