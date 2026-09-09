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दिल्ली के भारत मंडपम में जुटेंगे दुनियाभर के नेता, जानें BRICS समिट का पूरा शेड्यूल

BRICS सम्मेलन 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में होगा. विदेशी मेहमानों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली में 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित रहेंगी और 22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल विदेश मंत्रालय ने जारी किया है.

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सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हिस्सा लेंगे. (File Photo- ITG)
सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हिस्सा लेंगे. (File Photo- ITG)

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख हिस्सा लेंगे. इसके अलावा साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेता भी दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे. 

विदेश मंत्रालय की ओर से शेयर किए गए कार्यक्रम के मुताबिक, शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, नवाचार, स्थिरता और समावेशी वैश्विक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. MEA ने आयोजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.

12 सितंबर को क्या-क्या होगा?

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ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का भारत मंडपम आगमन 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. नेताओं का आगमन भारत मंडपम के लेवल-2 पर होगा. इस दौरान आधिकारिक फोटो शूट होगा. 

इसके बाद 2:35 बजे ब्रिक्स देशों के नेताओं की बंद कमरे में बैठक होगी. इसका विषय ‘समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना’ रखा गया है. यह बैठक भारत मंडपम के लेवल-2 स्थित समिट हॉल में होगी.

शाम 4:25 बजे ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए ‘भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी’ का आयोजन होगा. यह कार्यक्रम भारत मंडपम के हॉल-14 में होगा.

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इसके बाद 5:05 बजे भारत मंडपम के बाहरी लॉन में ब्रिक्स देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो शूट होगा. इसके पांच मिनट बाद यानी 5:10 बजे संयुक्त पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

दिन का समापन प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित गाला डिनर के साथ होगा. डिनर शाम 7:30 बजे भारत मंडपम के लेवल-3 पर आयोजित किया जाएगा.

13 सितंबर को साझेदार देशों के नेता होंगे शामिल

शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 13 सितंबर को ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख भारत मंडपम पहुंचेंगे. उनका आगमन सुबह 9:55 बजे लेवल-2 पर होगा.

सुबह 10:35 बजे ग्रुप फोटो कार्यक्रम होगा. इसके बाद 10:50 बजे शिखर सम्मेलन का ओपन सेशन शुरू होगा. यह कार्यक्रम भारत मंडपम के लेवल-2 स्थित समिट हॉल में होगा.

राजधानी में ट्राफिक रहा डायवर्ट

दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट के कारण 10 से 14 सितंबर तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स पर डायवर्जन करने का फैसला किया है. इसके मद्देनजर राजधानी में आने-जाने वाले लोगों को सतर्कता बरतने और रूट डायवर्जन प्लान चेक करने की एडवाइजरी जारी की गई है. सम्मेलन के दौरान सड़कों पर करीब 4,800 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

BRICS सम्मेलन के दौरान वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली में 35 से ज्यादा प्रमुख सड़कें प्रभावित रहेंगी. इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्सटॉय मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग शामिल हैं. 

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डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ-कनॉट प्लेस, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर और वंदे मातरम मार्ग समेत 22 जगहों पर डायवर्जन रहेगा. 

नोएडा और पूर्वी दिल्ली से प्रगति मैदान व मध्य दिल्ली आने-जाने वालों, जबकि द्वारका और पश्चिमी दिल्ली से धौला कुआं, एयरपोर्ट और दक्षिण दिल्ली जाने वालों को खास तौर पर परेशानी हो सकती है. दक्षिण दिल्ली के साकेत स्थित होटल से मिस्र के प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही के कारण भी कई मार्गों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. बसों के रूट भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बदले जा सकते हैं, हालांकि मेट्रो सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से चलती रहेगी. 

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