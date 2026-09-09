सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में खरीदी ₹70 करोड़ की जमीन, बढ़ाया अपना 'रियल एस्टेट साम्राज्य'

क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में करीब 70 करोड़ रुपये की जमीन खरीदकर अपनी प्रॉपर्टी में एक और शानदार नाम जोड़ लिया है. जैपकी (Zapkey) की रिपोर्ट के अनुसार, सचिन ने 4 सितंबर 2026 को लोनावला के मावल तालुका में 3.86 एकड़ जमीन तीन अलग-अलग डीड के जरिए खरीदी है. इस डील पर कुल 70 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें 3.09 एकड़ जमीन के लिए 63.69 करोड़ रुपये, दूसरी जमीन के लिए 4.56 करोड़ रुपये और तीसरी जमीन के लिए 1.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं. तीसरी जमीन पर करीब 2,100 वर्ग फीट का एक बना हुआ ढांचा भी मौजूद है.

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कागजातों के मुताबिक, सबसे बड़ी 3.09 एकड़ जमीन के मालिक अकेले सचिन तेंदुलकर हैं, जबकि बाकी की दोनों जमीनों में उनकी 50% हिस्सेदारी है. यह जमीन नंदन धनंजय मेहता और विस्वत धनंजय मेहता से खरीदी गई है. इस पूरी खरीद पर लगभग 4.20 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 90,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भरी गई है.

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सचिन की अन्य प्रॉपर्टीज

लोनावला की इस नई खरीद के अलावा सचिन के पास मुंबई की कई पॉश जगहों पर प्रॉपर्टी हैं. उनका मुख्य घर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में समुद्र के किनारे बना 'डोराब विला' है. यह पांच मंजिला बंगला करीब 6,000 वर्ग फीट में फैला है, जिसे उन्होंने 2007 में लगभग 39 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके अलावा भी उन्होंने मुंबई, उसके आसपास और पहाड़ी इलाकों में कई घरों और कमर्शियल जगहों पर निवेश किया है. करीब 17 करोड़ डॉलर की अनुमानित नेट वर्थ के साथ सचिन 2026 में भी भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर बने हुए हैं, जिनकी कुल संपत्ति में रियल एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा शामिल है.

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लोनावला ही क्यों?

मुंबई और पुणे के बीच बसा लोनावला अपने बेहतरीन मौसम, अच्छी कनेक्टिविटी और सुकून भरे माहौल के कारण बॉलीवुड और खेल जगत के सितारों का पसंदीदा ठिकाना है. जानकारों का मानना है कि सचिन ने यह जमीन या तो वीकेंड पर आराम करने के लिए या फिर लंबे समय के निवेश के तौर पर खरीदी है, क्योंकि इस इलाके में जमीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

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