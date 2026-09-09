Classic 350 को देगी टक्कर... लॉन्च हुई Jawa 42 All Stars, इतनी है कीमत

क्लासिक लेजेंड्स इन दिनों अपनी तमाम बाइक्स को अपडेट कर रहा है. कंपनी ने हाल में ही जावा 42 बॉबर और जावा 42 एफजे को अपडेट किया है. इस अपडेट के तहत कंपनी ने इसका ऑल स्टार्स एडिशन लॉन्च किया है. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. कंपनी ने जावा 42 ऑल स्टार्स एडिशन (Jawa 42 All Stars) को लॉन्च किया है.

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इस बाइक में कंपनी नए ग्राफिक्स, एक्सक्सूलिव स्टार थीम डिटेलिंग जैसे कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए हैं. हालांकि, इसमें कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं गया है. ये जावा 42 का स्पेशल एडिशन वेरिएंट है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

जावा 42 ऑल स्टार्स (Jawa 42 All Stars) की कीमत 1.85 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले ऑल स्टार्स एडिशन की कीमत 10 हजार रुपये ज्यादा है. इस बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है. इसकी डिलीवरी 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी. कंपनी ने इसे फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया है.

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इस हफ्ते की शुरुआत में आनंद महिंद्रा ने जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स (Jawa 42 Bobber All Stars) को लॉन्च किया था. इस स्पेशल एडिशन की कीमत 2.09 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जावा 42 ऑल स्टार्स की बात करें, तो इसका ब्लैक वेरिएंट 1,89,942 रुपये एक्स शोरूम पर आता है.

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वहीं नेबुला ब्लू वेरिएंट 1,86,942 रुपये, बैटर ग्रीन 1,86,942 रुपये, मॉस ग्रे वेरिएंट की कीमत 1,86,942 रुपये और ऑल स्टार्स आइवरी की कीमत 1,84,942 रुपये एक्स शोरूम है.

इंजन और पावर

जावा 42 रेंज में 294.72 सीसी का सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. ये इंजन 27.1 एचपी की पावर और 26.3 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ब्रेकिंग की बात करें, तो ये इंजन 280 एनएम के फ्रंट और 240 एमएम के रियर डिस्क ब्रेक के साथ आता है. इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलता है.

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