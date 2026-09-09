scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धरती पर 'सूरज' बनाने की रेस में भारत! PRAGYA ने पहली बार बनाया प्लाज्मा

भारत में प्राइवेट फ्यूजन रिसर्च ने नया कदम बढ़ाया है. बेंगलुरु के PRAGYA टोकामक में पहली बार प्लाज्मा बना है. अब इसी डेटा और तकनीक के सहारे कंपनी 2030 तक नेट एनर्जी गेन रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखती है.

Advertisement
X
ये है प्रनोस फ्यूजन रिसर्च टीम का प्रज्ञा टोकामक. (Screengrab: X/runtime)
ये है प्रनोस फ्यूजन रिसर्च टीम का प्रज्ञा टोकामक. (Screengrab: X/runtime)

भारत में न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च को लेकर प्राइवेट सेक्टर ने एक बड़ा कदम उठाया है. बेंगलुरु की स्टार्टअप प्रनोस फ्यूजन ने अपने टोकामक PRAGYA में पहली बार प्लाज्मा बनाया है. करीब 40 सेंटीमीटर रेडियस वाले इस टोकामक को कंपनी ने लगभग 8 महीने में तैयार किया है. इसका इस्तेमाल प्लाज्मा को कंट्रोल करने, उसकी जांच करने और फ्यूजन से जुड़ी दूसरी तकनीकों को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा.

PRAGYA का काम अभी बिजली बनाना नहीं है. यह एक तरह की टेस्ट मशीन है, जिस पर कंपनी लगातार प्रयोग करेगी. कंपनी इसे करीब 20 साल तक चलाने की योजना बना रही है. इस दौरान हर साल करीब 3,000 प्लाज्मा शॉट लेने का लक्ष्य है. यानी रोजाना करीब 10 से 12 बार प्लाज्मा बनाकर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा. इस डेटा से आगे बड़े फ्यूजन रिएक्टर बनाने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: पानी के लिए 23 दिन का इंतजार! श्रीलंका में अल-नीनो ने बढ़ाया सूखे का संकट

सम्बंधित ख़बरें

RVV-BD missile
इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है AWACS किलर... पाक-चीन की आएगी शामत
Swiss Glacier Sheep Wool
ग्लेशियर को लगी गर्मी! वैज्ञानिकों ने बर्फ को ओढ़ाया कंबल
Pakistan Extreme Heat
पाकिस्तान... ऊपर सूरज, नीचे 1000°C का भट्ठा और बीच में मजदूर
Sri Lanka Drought
पानी के लिए 23 दिन का इंतजार! श्रीलंका में अल-नीनो ने बढ़ाया सूखे का संकट
Odisha Orangutan
न रास्ता, ना अपना जंगल... 4000 KM दूर ओडिशा कैसे पहुंचे 5 ओरंगुटान?

क्या होता है टोकामक?

टोकामक एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत गर्म प्लाज्मा को चुंबकीय ताकत की मदद से कंट्रोल किया जाता है. फ्यूजन के लिए गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है. इतनी गर्मी में गैस प्लाज्मा में बदल जाती है.  फ्यूजन में छोटे परमाणुओं को आपस में जोड़कर एनर्जी  बनाने की कोशिश की जाती है. सूरज में भी इसी तरह की प्रक्रिया से एनर्जी  बनती है. वैज्ञानिक कई साल से धरती पर इस प्रक्रिया को कंट्रोल करके एनर्जी  बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत में नहीं मिलते ओरंगुटान, फिर ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे 5 बच्चे? 4000 KM दूर है इनका असली घर

PRAGYA में क्या होगा?

PRAGYA पर सबसे पहले यह समझने की कोशिश होगी कि प्लाज्मा को बेहतर तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए. इसके अलावा टोकामक के डिजाइन, प्लाज्मा कंट्रोल सिस्टम और प्लाज्मा की जांच करने वाली तकनीक पर भी काम होगा. कंपनी हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट पर भी काम करेगी. 

ये खास तरह के मैग्नेट होते हैं, जिनका इस्तेमाल फ्यूजन मशीनों में प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है. लगातार प्रयोगों से कंपनी को बड़ी मात्रा में डेटा मिलेगा. यही डेटा आगे फ्यूजन रिएक्टर की तकनीक को बेहतर बनाने में काम आ सकता है.

India First Private Tokamak

2030 तक बड़ा रिएक्टर बनाने का लक्ष्य

प्रनोस फ्यूजन ने आगे के लिए भी लक्ष्य तय किया है. कंपनी की योजना 2027 तक HTS मैग्नेट को चालू करने की है. इसके बाद वह 2030 तक PraniQ नाम का नेट एनर्जी गेन रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखती है. नेट एनर्जी गेन का आसान मतलब है कि फ्यूजन से जितनी एनर्जी  मिले, वह उसे चलाने में  लगाई गई एनर्जी  से ज्यादा हो. हालांकि, यह अभी कंपनी का लक्ष्य है. PRAGYA खुद नेट एनर्जी गेन रिएक्टर नहीं है.

Advertisement

वैज्ञानिकों को तैयार करने पर भी फोकस

कंपनी PRAGYA के जरिए सिर्फ तकनीक पर काम नहीं करना चाहती. वह ज्यादा से ज्यादा फ्यूजन वैज्ञानिक और प्लाज्मा फिजिसिस्ट तैयार करने की भी योजना बना रही है. इसके लिए PRAGYA पर लंबे समय तक प्रयोग किए जाएंगे, ताकि वैज्ञानिकों और छात्रों को फ्यूजन तकनीक को समझने और उस पर काम करने का मौका मिले. 

कंपनी को उम्मीद है कि इससे भारत में फ्यूजन रिसर्च और इस क्षेत्र से जुड़े काम को बढ़ावा मिलेगा. फिलहाल PRAGYA में प्लाज्मा बनना इस दिशा में शुरुआती कदम है. आगे के प्रयोगों से पता चलेगा कि कंपनी अपने बड़े फ्यूजन लक्ष्यों तक कितनी दूर पहुंच पाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आकाश आनंद को लेकर मायावती का नरम रुख, बसपा में वापसी की रखी ये शर्त |
    'हमारे भाई को जिसने मारा, उसका भी ऐसे ही एनकाउंटर हो....' रोते-बिलखते परिजनों की गुहार, जन्माष्टमी मेला देखकर लौट रहे 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या |
    सचिन तेंदुलकर ने लोनावला में खरीदी ₹70 करोड़ की जमीन, बढ़ाया अपना 'रियल एस्टेट साम्राज्य' |
    मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 7 रेलवे प्रोजेक्‍ट्स को मिली 4 लेन की मंजूरी, अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें |
    नोएडा हिंसा मामला: आकृति चौधरी पर NSA रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार |
    ऑस्ट्रेल‍िया सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़ और पडिक्कल को मिली अलग-अलग कप्तानी |
    महिला के पेट में कई पैन और बोल्ट देखकर हैरान हुए डॉक्टर, शरीर में पहुंचने की सामने आई वजह |
    'गंदे टॉयलेट में किया प्रेग्नेंसी टेस्ट, जेल में उतरवाए कपड़े', एक्ट्रेस की हुई दुर्दशा, बिलखकर रोई |
    सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग से मची हड़ंप, 10 घंटे में बुझी लपटें |
    फिर वही होने वाला है? गोल्‍डमैन सैक्‍स ने बजा दी खतरे की घंटी, स्‍टॉक मार्केट में मचेगी तबाही!
    Advertisement