BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल फुल, किराया 2.33 लाख रुपये तक पहुंचा

दिल्ली में BRICS समिट को देखते हुए होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के चलते सेंट्रल दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरे लगभग फुल हो चुके हैं. जहां कमरे मिल भी रहे हैं, वहां किराया आसमान छू रहा है. आईटीसी मौर्या में एक रात का कमरा 2 लाख 33 हजार रुपये तक में मिल रहा है, जबकि थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर यही कमरा ढाई लाख रुपये तक पहुंच रहा है.

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आजतक और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में BRICS समिट की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं. इसका सीधा असर राजधानी के होटल बाजार पर दिख रहा है. समिट की तारीखों के आसपास सेंट्रल दिल्ली के बड़े और मशहूर होटलों में कमरे बुक कराना अब मुश्किल हो गया है.



ताज महल होटल, आईटीसी मौर्या और द ललित जैसे प्रमुख होटलों में कमरों की उपलब्धता बेहद सीमित रह गई है. कई होटलों में तो इन तारीखों के लिए कोई कमरा बचा ही नहीं है.

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जिन होटलों में अभी भी कुछ कमरे उपलब्ध हैं, वहां किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अगर कोई व्यक्ति आईटीसी मौर्या की खुद की वेबसाइट से सीधे कमरा बुक करना चाहे, तो एक रात के लिए उसे करीब 2 लाख 33 हजार रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं अगर यही कमरा मेक माय ट्रिप जैसी थर्ड-पार्टी बुकिंग वेबसाइट के जरिए बुक किया जाए, तो कीमत और भी ज्यादा बढ़कर करीब ढाई लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच जाती है.

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यानी एक तरफ जहां BRICS जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के चलते कमरों की भारी कमी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ जो कमरे बचे हैं, उनके दाम भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो चुके हैं. इस समिट के दौरान दुनिया भर की नजर भारत की कूटनीतिक भूमिका पर टिकी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही यह आयोजन दिल्ली के होटल कारोबार के लिए भी एक बड़ा मुनाफे वाला मौका बनकर सामने आया है.

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