scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BRICS समिट से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल फुल, किराया 2.33 लाख रुपये तक पहुंचा

दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले BRICS समिट के चलते सेंट्रल दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरों की भारी कमी हो गई है. ताज महल होटल, आईटीसी प्रशासन और द ललित जैसे बड़े होटलों में कमरे लगभग फुल हो चुके हैं. जहां कमरे मिल रहे हैं, वहां किराया बेहद ज्यादा है.

Advertisement
X
दिल्ली के होटल बाजार में उछाल (Photo: ITG)
दिल्ली के होटल बाजार में उछाल (Photo: ITG)

दिल्ली में BRICS समिट को देखते हुए होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के चलते सेंट्रल दिल्ली के लग्जरी होटलों में कमरे लगभग फुल हो चुके हैं. जहां कमरे मिल भी रहे हैं, वहां किराया आसमान छू रहा है. आईटीसी मौर्या में एक रात का कमरा 2 लाख 33 हजार रुपये तक में मिल रहा है, जबकि थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर यही कमरा ढाई लाख रुपये तक पहुंच रहा है.

आजतक और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में BRICS समिट की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं. इसका सीधा असर राजधानी के होटल बाजार पर दिख रहा है. समिट की तारीखों के आसपास सेंट्रल दिल्ली के बड़े और मशहूर होटलों में कमरे बुक कराना अब मुश्किल हो गया है.

ताज महल होटल, आईटीसी मौर्या और द ललित जैसे प्रमुख होटलों में कमरों की उपलब्धता बेहद सीमित रह गई है. कई होटलों में तो इन तारीखों के लिए कोई कमरा बचा ही नहीं है.

यह भी पढ़ें: G20 से BRICS तक... भारत मंडपम कैसे बना बड़े वैश्विक आयोजनों का नया केंद्र? इस बार दिखेगा BRICS का पावर

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक BRICS Summit 2026 का आयोजन भारत मंडपम में होगा. (Photo: ITG)
BRICS के दौरान दिल्ली में क्या बदलेगा? जानें 5 जरूरी बातें
दिल्ली में NSG की मेगा ड्रिल, आतंकियों से निपटने के लिए तैयार ‘ब्रिक्स कवच’
G20 से BRICS तक भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की कहानी (File Photo: ITG)
G20 से BRICS तक… भारत मंडपम कैसे बना ग्लोबल समिट्स का नया केंद्र?
brics
स्कूल-दफ्तर बंद, ट्रैफिक डायवर्ट... BRICS समिट के दौरान दिल्ली में क्या-क्या होगा?
BRICS Summit 2026
BRICS: दिल्ली आएंगे पुतिन-जिनपिंग, भारत मंडपम में भव्य आयोजन की तैयारी

जिन होटलों में अभी भी कुछ कमरे उपलब्ध हैं, वहां किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अगर कोई व्यक्ति आईटीसी मौर्या की खुद की वेबसाइट से सीधे कमरा बुक करना चाहे, तो एक रात के लिए उसे करीब 2 लाख 33 हजार रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं अगर यही कमरा मेक माय ट्रिप जैसी थर्ड-पार्टी बुकिंग वेबसाइट के जरिए बुक किया जाए, तो कीमत और भी ज्यादा बढ़कर करीब ढाई लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच जाती है.

Advertisement

यानी एक तरफ जहां BRICS जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के चलते कमरों की भारी कमी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ जो कमरे बचे हैं, उनके दाम भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो चुके हैं. इस समिट के दौरान दुनिया भर की नजर भारत की कूटनीतिक भूमिका पर टिकी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही यह आयोजन दिल्ली के होटल कारोबार के लिए भी एक बड़ा मुनाफे वाला मौका बनकर सामने आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हेलीपैड पर सीमेंट-गारा डालकर बहाने बना रहे', बुलंदशहर दौरे पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप |
    'लड़की को काटा-कार में हुए इंटीमेट', शादीशुदा खेसारी लाल ने 'अफीम' गाने में लांघी मर्यादा? भड़कीं 'वायरल भाभी' |
    Pithori Amavasya 2026: पिठोरी अमावस्या कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, लग सकता है पितृदोष |
    Raw Potato Dosa Recipe: बिना चावल और खमीर के कच्चे आलू से बनाएं कुरकुरा डोसा, नोट करें आसान रेसिपी |
    कल्याण-डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक, कुछ घंटों में 6 लोगों को काटा, बच्चों और महिला समेत कई घायल |
    Asian Games शुरू होने से 10 दिन पहले जापान में हाहाकार! शहर में आई बाढ़, करीब 400 एथलीट फंसे...अब आगे क्या? |
    झारखंड की वोटर लिस्ट में मिले 3 अफगानी नागरिक, ऐसे हुआ खुलासा |
    पीएम-किसान: कैसे यूपी के किसानों को मिल रही है सीधी आय सहायता |
    भारत में नहीं मिलते ओरंगुटान, फिर ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे 5 बच्चे? 4000 KM दूर है इनका असली घर |
    Skoda-JSW Deal: बदलने वाली है कंपनी की किस्मत... भारतीय बाजार में मिलेगा लोकल पार्टनर
    Advertisement