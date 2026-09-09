India A Squad vs Australia A: ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंड‍िया A टीम का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में दो मल्टी-डे (Multi-Day) मुकाबले और तीन वनडे (One-Day) मैच खेले जाएंगे. खास बात यह है कि दोनों फॉर्मेट में टीम की कमान अलग-अलग खिलाड़ियों के हाथ में होगी.

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मल्टी-डे टीम की कप्तानी देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को सौंपी गई है, जबकि वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) संभालेंगे. साई सुदर्शन को मल्टी-डे टीम में उपकप्तान बनाया गया है, जबकि वनडे टीम में देवदत्त पडिक्कल उपकप्तान की भूमिका में होंगे.

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India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.



Details 🔽https://t.co/qv3pB2OLhj pic.twitter.com/svfhQbnEoV — BCCI (@BCCI) September 9, 2026

पुडुचेरी में होगी पूरी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया A के भारत दौरे पर सभी पांच मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे. सीरीज की शुरुआत दो मल्टी-डे मैचों से होगी. पहला मल्टी-डे मुकाबला 22 से 25 सितंबर तक खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा. दोनों मुकाबलों के बाद तीन वनडे मैच खेले जाएंगे.

पहला वनडे 6 अक्टूबर, दूसरा वनडे 9 अक्टूबर और तीसरा वनडे 11 अक्टूबर को होगा. सभी मुकाबलों का आयोजन पुडुचेरी में ही किया जाएगा.

मल्टी-डे टीम की कप्तानी पडिक्कल के हाथ

मल्टी-डे मुकाबलों के लिए चुनी गई इंड‍िया A टीम में देवदत्त पडिक्कल को कप्तान बनाया गया है. साई सुदर्शन उनके डिप्टी होंगे. टीम में अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र और शम्स मुलानी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

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इसके अलावा तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशन, नचिकेत भुटे और वैशाक विजय कुमार को भी टीम में जगह मिली है.

इंड‍िया A मल्टी डे स्क्वॉड: अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे और वैशाक विजय कुमार*.

वनडे में ऋतुराज संभालेंगे कमान

वनडे टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई है. देवदत्त पडिक्कल यहां उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे. साई सुदर्शन को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है.

वनडे टीम में ऋतुराज और पडिक्कल के अलावा रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर और हार्दिक पंड्या जैसे नाम हैं.

विकेटकीपर के तौर पर कुमार कुशाग्र और प्रभसिमरन सिंह को चुना गया है. गुरजपनीत सिंह और यश ठाकुर को भी टीम में जगह मिली है.

इंड‍िया ए वनडे स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह और यश ठाकुर.

हार्दिक और वैशाक विजय कुमार के चयन पर फिटनेस की नजर

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BCCI ने टीम के ऐलान के साथ दो खिलाड़ियों को लेकर खास नोट भी दिया है. मल्टी-डे टीम में शामिल वैशाक विजय कुमार और वनडे टीम में चुने गए हार्दिक पंड्या का चयन फिटनेस क्लीयरेंस (Fitness Clearance) के अधीन है.

यानी दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धता उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगी. BCCI की ओर से जारी टीम लिस्ट में इन दोनों खिलाड़ियों के नाम के साथ स्टार लगाया गया है.

कब-कब होंगे मुकाबले?

पहला मल्टी-डे: 22-25 सितंबर 2026

दूसरा मल्टी-डे: 29 सितंबर-2 अक्टूबर 2026

पहला वनडे: 6 अक्टूबर 2026

दूसरा वनडे : 9 अक्टूबर 2026

तीसरा वनडे: 11 अक्टूबर 2026



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