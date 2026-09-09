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Shukra Nakshatra Parivartan 2026: राहु के घर में शुक्र की एंट्री, 11 सितंबर से 3 राशियों बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

शुक्र ग्रह 11 सितंबर 2026 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. स्वाति को स्वतंत्रता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. शुक्र का यह बदलाव कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए शुभ परिणाम ला सकता है.

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राहु के नक्षत्र में शुक्र के आते ही तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ हो सकता है. (Photo: ITG)
राहु के नक्षत्र में शुक्र के आते ही तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ हो सकता है. (Photo: ITG)

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: शुक्र 11 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन शुक्र राहु चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे. ज्योतिष में स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु को माना गया है. शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम और कला से जुड़ा ग्रह माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु के नक्षत्र में शुक्र के आते ही तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ हो सकता है. आइए जानते हैं कि यह नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों का भाग्य खोलने वाला है.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम इस दौरान मनचाहे तरीके से पूरे होने के योग हैं. निवेश या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं. घर का माहौल भी सकारात्मक रहने की संभावना है. कामकाज के क्षेत्र में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिल सकती है.
उपाय- शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन सफलता के अवसर लेकर आ सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग हैं. इस दौरान आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक लग सकता है. इससे मानसिक शांति भी महसूस होगी. घर में लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है.
उपाय- मां लक्ष्मी को इत्र या गुलाब का फूल अर्पित करें.

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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मनचाही सफलता लेकर आ सकता है. इससे जीवन में खुशियां आने के योग बनेंगे. किसी पुराने विवाद को सुलझाने में रिश्तेदार की मदद मिल सकती है. इससे लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए आइडिया पर काम करने का मौका मिल सकता है. कारोबार करने वाले जातकों को नया ग्राहक मिलने या कोई बेहतर सौदा हाथ लगने के योग हैं.
उपाय- शुक्र देव या मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें.

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