Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से अधिक राज्यमंत्रियों के साथ बैठक की. ये मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं. बैठक तीन घंटे से ज्यादा चली. इसमें मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा हुई. सुधारों और नई पहलों की जानकारी ली गई.

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