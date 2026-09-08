scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रीवा: अस्पताल में गंदगी देख भड़के कलेक्टर-SP, इंचार्ज की सैलरी काटने के निर्देश

रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सोमवार रात कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी गुरू करण सिंह ने औचक निरीक्षण किया. इमरजेंसी समेत कई वार्डों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई. साथ ही जिम्मेदार इंचार्ज का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए.

Advertisement
X
संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से सुविधाओं की जानकारी लेते कलेक्टर और एसपी. (Photo: ITG)
संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से सुविधाओं की जानकारी लेते कलेक्टर और एसपी. (Photo: ITG)

रीवा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल संजय गांधी में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सोमवार रात प्रशासन ने अचानक मोर्चा संभाल लिया. रात करीब 10 बजे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक गुरू करण सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल पहुंच गए. दोनों अधिकारियों के अचानक पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया.

कलेक्टर और एसपी ने इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल के कई हिस्सों का निरीक्षण किया. इस दौरान इमरजेंसी के बाहर सफाई व्यवस्था बदहाल मिली. गंदगी और अव्यवस्था देखकर कलेक्टर खासे नाराज नजर आए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए.

मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडर को अनुमति
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और वार्डों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने प्रभारी डीन डॉ. मनोज इंदुरकर को निर्देश दिया कि अस्पताल में मरीज के साथ केवल एक अटेंडर को ही रहने की अनुमति दी जाए.

सम्बंधित ख़बरें

चीनी आयात को मंजूरी, केजरीवाल बोले- शुगर वाले गन्ने से इथेनॉल बना डाला
Sukesh Writes Letter To Arvind Kejriwal
'तीन और बड़े घोटालों का करूंगा पर्दाफाश', ठग सुकेश की केजरीवाल को धमकी
Sanjay Gandhi Hospital
जिंदा मरीज को भेजा मर्चुरी, फिर हुआ चमत्कार; डॉक्टरों ने की थी मौत की पुष्टि
rewa one girl two lover triangle love story friend kills friend
2 जिगरी यार, एक लड़की से मोहब्बत और फिर दुश्मनी... ऐसे खुला कत्ल का राज
Reva lift accident
जान बचाने के लिए अस्पताल आया लेकिन लिफ्ट में हुई मौत

कलेक्टर ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को वार्ड में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. इसका उद्देश्य वार्डों में अनावश्यक भीड़ को रोकने के साथ मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

Advertisement

खुले में पड़े मिले पुराने गद्दे, इंचार्ज पर गिरी गाज
निरीक्षण के दौरान ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में पुराने गद्दे खुले में पड़े मिले. अस्पताल परिसर में इस तरह की लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने जिम्मेदार इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए 7 दिन का वेतन काटने को कहा.

संजय गांधी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से लगातार अव्यवस्थाओं और लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. अस्पताल की व्यवस्था सुधारने को लेकर सोमवार को ही कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए थे.

इसके कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर और एसपी का देर रात औचक निरीक्षण कई सवालों के बीच प्रशासन की सख्ती का संकेत माना जा रहा है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सफाई, सुरक्षा और अनुशासन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z नहीं बदल पा रही क्लच-गियर! ऑटोमैटिक ने छीना मैनुअल कार 'ड्राइविंग हुनर' |
    नोरा फतेही ने प्लेन से कैसा वीडियो किया शेयर? 3 करोड़ के मानहानि केस में फंसी |
    मैंगलोर: पद्मश्री हरेकला हजब्बा को जारी SIR नोटिस वापस, अधिकारियों ने गलती मानकर मांगी माफी |
    Tiffin Hacks: ऑफिस-स्कूल पहुंचते-पहुंचते ठंडा हो जाता है टिफिन का खाना? बस कर लें ये छोटे से काम; दोपहर तक रहेगा गर्म |
    हरियाणा: झज्जर में KMP एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 24 से ज्यादा घायल |
    सत्य निकेतन हादसा में मालिक दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया |
    समुद्र किनारे घुड़सवारी करती दिखीं ट्रंप की बेटी, काले घोड़े को दोड़ाया- VIDEO |
    US मिडटर्म चुनाव में किस तरफ झुक रहे भारतीय-अमेरिकी? सर्वे में सामने आया बड़ा आंकड़ा |
    वडोदरा से नवसारी तक PM मोदी का कार्यक्रम, देखें गुजरात आजतक |
    मेरठ: स्कूल में 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत! वॉशरूम में मिला सातवीं के छात्र का शव
    Advertisement