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दिल्ली-NCR में सुस्त पड़ा मॉनसून! यूपी-बिहार से MP-ओडिशा तक भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें लेटेस्ट IMD अपडेट

मॉनसून के आखिरी चरण में मौसम विभाग ने मंगलवार, 8 सितंबर के लिए यूपी, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. वहीं दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश घटने के साथ गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है.

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मॉनसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी है. (File Photo: PTI)
मॉनसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी है. (File Photo: PTI)

मॉनसून अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून अब भी सक्रिय है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार (8 सितंबर) को कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. बारिश की वजह इस समय कई सक्रिय वेदर सिस्टम हैं.

दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों की ओर बढ़ चुका है. इसके अलावा इससे जुड़ी ट्रफ, मॉनसून ट्रफ और हिमालयी क्षेत्र में बना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. पूर्वोत्तर बिहार और असम के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं. इन वेदर सिस्टम के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश का फोकस उत्तर भारत से खिसककर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में बारिश घटेगी, गर्मी बढ़ेगी

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दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर देखने को मिला है, लेकिन मंगलवार को बारिश की गतिविधियां सोमवार के मुकाबले कम रहने का अनुमान है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और कुछ इलाकों में हल्की धुंध जैसी स्थिति भी बन सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली में मॉनसून की गतिविधियां और कमजोर हो सकती हैं. हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता.

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उत्तर प्रदेश में है भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम सक्रिय रहने वाला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है. आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अब राज्य के मध्य हिस्सों तक पहुंच चुका है. इसके प्रभाव से मंगलवार को यूपी के कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. हाल के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है.

पंजाब-हरियाणा और राजस्थान का मौसम

उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में मौसम का मिजाज अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है. हरियाणा में मंगलवार को धुंध भरी धूप के साथ गर्मी रह सकती है. अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पंजाब में भी ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और शुष्क रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर रहने की संभावना है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धुंध भरी धूप और गर्म मौसम रह सकता है. हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 12-13 सितंबर के आसपास पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.

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बिहार में भारी बारिश, आंधी और बिजली

बिहार में मंगलवार को मॉनसून सक्रिय रह सकता है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ गरज-चमक, आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है. बिहार के कई जिलों में पहले से बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. ऐसे में मंगलवार की बारिश से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. लोगों को स्थानीय मौसम अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल के मौसम का हाल

उत्तराखंड में मंगलवार को कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और चंपावत समेत कई जिलों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हिमाचल प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. राज्य में तापमान सुहावना रहने का अनुमान है. मंगलवार को किसी बड़े मौसम अलर्ट की संभावना नहीं है.

पूर्वी और मध्य भारत में भी बारिश का जोर

पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों में मंगलवार को बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. आईएमडी ने पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

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छत्तीसगढ़ में भी 8 से 11 सितंबर के बीच बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. यहां 9 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. झारखंड में 8 से 11 सितंबर के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है.

ओडिशा में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं

ओडिशा में मंगलवार को कई हिस्सों में बादल, गरज-चमक और बारिश देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में सुबह से ही मौसम सक्रिय रह सकता है, जबकि दोपहर के बाद रुक-रुककर बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ जिलों में बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सक्रिय रहेगा मौसम

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. आने वाले दिनों में भी पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून की गतिविधियां बनी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का फोकस धीरे-धीरे पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की ओर खिसक सकता है. 9 सितंबर तक बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रह सकती है.

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दक्षिण भारत में अलग रहेगा मौसमी मिजाज

दक्षिण भारत में मंगलवार को मौसम का रुख उत्तर और पूर्वी भारत से अलग रह सकता है. प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में इसके उलट गर्मी और उमस बढ़ सकती है. कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है. केरल में भी मंगलवार को गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है. वहीं तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं.

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