72 साल बाद बदलेगा नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का ठिकाना! ये जगह हुई फाइनल

इंडियन सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित मंच माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है. दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इस बार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया जा सकता है. माना जा रहा है कि गुजरात का एकता नगर, जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' मौजूद है, इस भव्य समारोह की मेजबानी करने जा रहा है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने के अंत में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान एकता नगर जा सकती हैं और वहीं विजेताओं को यह सम्मान प्रदान कर सकती हैं.

दशकों पुरानी परंपरा में बड़ा बदलाव

अगर यह कार्यक्रम गुजरात में होता है, तो यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद बड़ा बदलाव होगा. अब तक के इतिहास में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स हमेशा दिल्ली में ही आयोजित किए जाते रहे हैं. पिछले कई सालों से नई दिल्ली का विज्ञान भवन इस खास समारोह का गवाह बनता रहा है, जहां देश के राष्ट्रपति खुद आकर फिल्मी हस्तियों को सम्मानित करते हैं. ऐसे में राजधानी से दूर किसी दूसरे राज्य में इस स्तर के कार्यक्रम का होना अपने आप में एक अनोखा फैसला माना जा रहा है.

जुलाई में हुई थी पुरस्कारों की घोषणा

आपको बता दें कि 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान इसी साल जुलाई में नई दिल्ली में किया गया था. इन पुरस्कारों में साल 2024 में रिलीज हुई फिल्मों और उनसे जुड़े कलाकारों के बेहतरीन काम को सराहा गया था. इस बार 'आर्टिकल 370' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब अपने नाम किया, जबकि यामी गौतम को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. वहीं, बेस्ट एक्टर की रेस में बाजी मारते हुए ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया था.

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इस बार के राष्ट्रीय पुरस्कारों में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का खास कनेक्शन पहले से ही देखने को मिला है. फिल्म निर्माता आनंद एल. राय को उनकी डॉक्यूमेंट्री 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – एकता का प्रतीक' के लिए नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.

एकता नगर में आयोजन की खास वजह

गुजरात के एकता नगर में यह समारोह आयोजित होना इसलिए भी बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि यह जगह 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के कारण दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकी है. इस प्रतिष्ठित सम्मान समारोह का ऐसे ऐतिहासिक और भव्य स्थल पर आयोजन भारतीय सिनेमा और संस्कृति के संगम को एक नया आयाम देने का काम करेगा.

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