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मंडे टेस्ट में 'हनुमान अंश' ने चौंकाया, 32वें दिन 'मिर्जापुर: द मूवी' के सामने भी दिखा दम

बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी अपना भौकाल मचा तो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसे फिल्म हनुमान अंश से भी भयंकर कॉम्पिटीशन मिल रहा है. दोनों ही फिल्में तगड़ी कमाई कर रही हैं.

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मिर्जापुर को हनुमान अंश से तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है (Photo: Movie Posters)
मिर्जापुर को हनुमान अंश से तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है (Photo: Movie Posters)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है. इसे रिलीज हुए पांच हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई में अभी तक कोई भारी गिरावट नहीं आई. इस हफ्ते मिर्जापुर द मूवी जैसी बड़ी फिल्म के बावजूद, हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. 

4 सितंबर को रिलीज हुई मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना भौकाल मचा रही है. चार दिनों में इसका टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ के पार जा चुका है. ये कारनामा इस फिल्म ने बड़ी तेजी से पूरा किया. मगर हनुमान अंश, जो अपने पांचवे हफ्ते में चल रही है वो भी मिर्जापुर को जबरदस्त टक्कर दे रही है. 

मिर्जापुर और हनुमान अंश ने पास किया मंडे टेस्ट

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सबसे पहले बात अगर मिर्जापुर द मूवी की करें, तो सैकनिल्क के मुताबिक इसने अपने चौथे दिन यानी सोमवार को इसने बॉक्स ऑफिस पर 15.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म की कुल कमाई 109.25 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. कामकाजी वाले दिन होने के बावजूद, मिर्जापुर ने इतनी कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया है. मंडे टेस्ट पास करने से साथ-साथ इसने एक लंबे बॉक्स ऑफिस रन की उम्मीद जगाई है. 

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लेकिन इसके ठीक सामने हनुमान अंश है, जो अपने 32वें दिन भी कमाल करके चली गई. मिर्जापुर के मुकाबले लिमिटेड स्क्रीन्स के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म की कुल कमाई अब 131.63 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. जल्द ही ये वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में भी लगने वाली है, जिससे इसके लाइफटाइम कलेक्शन पर भी बड़ा असर होगा. 

तीसरे हफ्ते से कमाल दिखा रही हनुमान अंश

हनुमान अंश की सक्सेस स्टोरी भी शानदार रही है. इसकी कमाई शुरुआत के 15 दिनों में 1 करोड़ भी पार नहीं हो पाई थी. लेकिन इसके बाद कमाई में लगातार ऊछाल आता गया. 31वें दिन इसने पहली बार बड़ा जंप लिया था. हर तरफ से अच्छे वर्ड ऑफ माउथ मिलने का फिल्म ने जबरदस्त फायदा उठाया. अब तो बॉलीवुड का भी हर बड़ा सितारा फिल्म को देखने जा रहा है, और इसकी जमकर तारीफ भी कर रहा है. मात्र 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश, बॉलीवुड के इतिहास में एक बेहतरीन उदाहरण बन चुकी है.

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