आशा भोसले को एआर रहमान देंगे ऐतिहासिक ट्रिब्यूट, AI के जरिए दिखेंगे शाहरुख-आमिर-सलमान खान

दिवंगत महान गायिका आशा भोसले की जयंती के मौके पर संगीत संगीतकार एआर. रहमान एक बेहद खास ट्रिब्यूट गाना 'आशा फॉरएवर' पेश करने जा रहे हैं. यह गाना रहमान ने आशा जी के निधन से पहले ही उनके साथ रिकॉर्ड कर लिया था. इस खास प्रोजेक्ट में दर्शकों को एआई (AI) तकनीक के जरिए एक ऐसे शानदार जश्न की झलक देखने को मिलेगी, जिसे रहमान ने आशा जी के जीवित रहते हुए प्लान किया था.
इस वर्चुअल सेलिब्रेशन में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कमल हासन, रजनीकांत और करण जौहर जैसी बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की तमाम बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी.
रहमान का अधूरा सपना होगा पूरा
प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 'आशा फॉरएवर' की शुरुआत मूल रूप से आशा भोसले के सामने ही एक बड़े जश्न के तौर पर करने की तैयारी थी. रहमान चाहते थे कि आशा जी की मौजूदगी में ही मनोरंजन जगत के दिग्गजों को एक मंच पर लाया जाए. इसका मकसद केवल उनके गानों का जश्न मनाना नहीं था, बल्कि अलग-अलग दौर के कलाकारों के साथ उनके रिश्ते और यादों को भी सहेजना था. हालांकि, आशा भोसले के दुनिया से चले जाने के बाद यह योजना वैसी नहीं रह सकी जैसी सोची गई थी. इसके बावजूद रहमान इस विचार को छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसे हर हाल में पूरा करने का फैसला किया.
हुआ AI का इस्तेमाल
जब आशा जी के निधन के बाद सभी सितारों को एक साथ लाना मुमकिन नहीं रहा, तब इस विचार को जिंदा रखने के लिए एआई (AI) तकनीक का सहारा लिया गया. टीम ने मूल योजना के मुख्य हिस्सों को फिर से रचने के लिए इस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया. इसका मतलब यह है कि इस ट्रिब्यूट में दिखने वाले तमाम बड़े सितारे असल में एक जगह इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें एआई की मदद से इस वर्चुअल जश्न का हिस्सा बनाया गया है.
सभी हस्तियों की सहमति से बना प्रोजेक्ट
मेकर्स ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट में एआई का इस्तेमाल पूरी तरह से संबंधित सितारों की सहमति से किया गया है. इसका एकमात्र मकसद उस विचार को आकार देना था, जिसे आशा जी खुद अपनी आंखों से देखने वाली थीं. सूत्रों का कहना है कि रहमान का इरादा हमेशा से आशा जी के जीवन, संगीत और लोगों के साथ उनके लगाव को सेलिब्रेट करने का था. निधन के बाद भी रहमान चाहते थे कि यह भावना खत्म न हो, इसलिए तकनीक की मदद से इस सपने को सच किया गया.
जून में सामने आई थी पहली झलक
इस खास ट्रिब्यूट पर काफी समय से काम चल रहा है. सबसे पहले जून में ए.आर. रहमान ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आशा जी की एक छोटी सी झलक शेयर करके इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था. उन्होंने तब भी बताया था कि यह ट्रिब्यूट आशा जी के रहते हुए ही तय किया गया था और उनकी इच्छा थी कि आशा जी खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को देखकर इस प्यार को महसूस कर सकें.
आपको बता दें कि संगीत की दुनिया को अपनी आवाज से सजाने वाली आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल, 2026 को 92 वर्ष की उम्र में हुआ था.