Donald Trump Claim: 'क्रैश हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें...', ट्रंप ने कर दी ये नई भविष्यवाणी

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के चलते मिडिल ईस्ट टेंशन खत्म नहीं हो पा रही है और इससे जुड़े हर अपडेट के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. फिलहाल की बात करें, तो Brent Crude Price 97 डॉलर के पार पहुंचकर दुनिया की टेंशन और महंगाई का जोखिम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है.

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तेल की इन बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की जीत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट (Crude Oil Price Crash) आएगी और गैस की कीमतें भी क्रैश हो सकती हैं. ट्रंप ने ईरान द्वारा सबसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करने के बाद ये दावे किए हैं.

2 डॉलर के नीचे आएगी गैस की कीमत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी एक ताजा पोस्ट में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों (Energy Price Hike) को मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से जोड़ा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी इस युद्ध में जीतेगा और उसके बाद बाजार स्थिर हो जाएंगे. Donald Trump ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ईरान के साथ युद्ध जीतने पर तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी, जैसे बाकी सब कुछ गिर रहा है. गैस की कीमतें 3 डॉलर प्रति गैलन तक गिरेंगी, लेकिन अंततः दो डॉलर प्रति गैलन से भी नीचे आ जाएंगी.'

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ट्रंप बोले- जल्द होगा ये सब

डोनाल्ड ट्रंप ने तेल-गैस की कीमतों को लेकर ये दावे और भविष्यवाणी ऐसे समय में की हैं, जबकि US-Iran के बीच तनाव नए सिरे से बढ़ा है. अमेरिकी एक्शन के खिलाफ ईरानी अधिकारियों ने देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. अपनी पोस्ट में ट्रंप ने आगे दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा, 'यह सब जल्दी होगा, और ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा.'

ईरान ने उठा लिया ये बड़ा कदम

एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति तेल-गैस की कीमतें आने वाले दिनों में क्रैश होने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं बता दें कि युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सबसे बड़े गैस खरीदारों के लिए Gas Price Hike कर दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के साथ महीनों से चल रहे युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के मद्देनजर यह गैस की कीमतों में ईरान की ओर से की गई दूसरी वृद्धि है. ईरान के द्वारा किए गए बदलाव के बाद 110 लीटर (29 गैलन) के अपने मासिक कोटे से अधिक ईंधन खरीदने वाले खरीदारों को प्रति लीटर 100,000 रियाल का भुगतान करना होगा, जो दिसंबर से भुगतान की जा रही कीमत का दोगुना है.

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कच्चे तेल की कीमतों में उबाल

फिलहाल की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में खबर लिखे जाने तक कच्चे तेल की कीमोतं में उबाल जारी था और गैस की कीमत 3 डॉलर प्रति गैलन के आसपास ट्रेड कर रही थी. Brent Crude Price 97.55 डॉलर प्रति बैरल, तो वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI Crude Price) लगभग 93 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. Murban Crude Price की बात करें, तो ये 3.40 फीसदी की उछाल के साथ 107 डॉलर प्रति बैरल के करीब नजर आ रहा था.

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