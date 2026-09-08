हरियाणा: झज्जर में KMP एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 24 से ज्यादा घायल

हरियाणा के झज्जर जिले में KMP एक्सप्रेस-वे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप एक कैंटर से टकरा गई. हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हैं. हादसा मांडोठी गांव के पास हुआ. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी से श्रद्धालु पिकअप में राजस्थान के गोगामेड़ी धाम गए थे. दर्शन के बाद सभी घर लौट रहे थे. इसी दौरान KMP एक्सप्रेस-वे पर पिकअप की कैंटर से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

बहादुरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल

हादसे के बाद घायलों को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले जाया गया. यहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए PGI रोहतक भेजा गया है.

पुलिस ने हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर मोर्चा संभाल लिया. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सामान्य कराया गया. मृतकों के शव बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

Advertisement

दर्शन कर घर लौट रहे थे परिवार

जानकारी के मुताबिक, सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चंदौसी से पिकअप गाड़ी में सवार होकर राजस्थान स्थित गोगामेड़ी धाम दर्शन करने गए थे. माथा टेकने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तभी झज्जर में मांडोठी गांव के पास उनकी गाड़ी कैंटर से टकरा गई.

फिलहाल हादसे की पूरी वजह सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----