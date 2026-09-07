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PM मोदी का BookMyShow पर पहला इवेंट, 1 घंटे में सभी सीटें फुल, 42 हजार वेटिंग में

PM मोदी के वडोदरा कार्यक्रम के लिए BookMyShow पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन शुरू होने के एक घंटे में सभी सीटें बुक हो गईं. 42 हजार से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में पहुंच गए. कार्यक्रम में डिजिटल M-ticket और QR कोड से एंट्री होगी.

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BookMyShow पर PM मोदी के वडोदरा कार्यक्रम की सभी सीटें एक घंटे में बुक.( File Photo: X/ANI Screengrab)
BookMyShow पर PM मोदी के वडोदरा कार्यक्रम की सभी सीटें एक घंटे में बुक.( File Photo: X/ANI Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को वडोदरा के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ लोगों की भागीदारी को लेकर एक खास प्रयोग भी देखने को मिलेगा. पहली बार प्रधानमंत्री के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लोगों को BookMyShow प्लेटफॉर्म के जरिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया. वडोदरा नगर निगम (VMC) ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन संभालने में इस निजी टिकटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया.

'NaMo for Viksit Bharat' नाम से होने वाला यह कार्यक्रम मंगलवार को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पवेलियन में आयोजित किया जाएगा. इसमें नागरिकों, छात्रों, प्रोफेशनल्स, शिक्षकों, उद्यमियों, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है. यह कार्यक्रम 2047 तक विकसित भारत के सरकार के विजन पर केंद्रित होगा.

रजिस्ट्रेशन शुरू होने के एक घंटे के भीतर सभी उपलब्ध सीटें बुक हो गईं. इसके अलावा 42,000 से ज्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया. इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया. कार्यक्रम में पूरी तरह डिजिटल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल होगा. रजिस्ट्रेशन कराने वालों को उनके BookMyShow अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक M-ticket मिलेगा, जिसमें लाइव QR कोड होगा. इसी के जरिए एंट्री को प्रमाणित किया जाएगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा. वडोदरा में दोपहर के करीब वह 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास करेंगे.

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रेल कनेक्टिविटी और कार्गो ऑपरेशन पर जोर

दौरे की बड़ी उपलब्धियों में 326 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है. इसके साथ पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क ऑपरेशनल हो जाएगा. 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बने इन सेक्शन से उत्तर भारत को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे EXIM कार्गो की आवाजाही तेज होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और मौजूदा रेलवे रूट्स पर दबाव घटेगा. मोदी न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से फ्रेट सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वडोदरा से टांडा रोड के बीच नई पैसेंजर ट्रेन को भी रवाना किया जाएगा.

इन कार्यक्रमों का उद्घाटन

प्रधानमंत्री जोबाट-टांडा रोड रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य अलीराजपुर के दूरदराज और आदिवासी इलाकों को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है. इसके अलावा 329 किलोमीटर की तीन रेलवे परियोजनाओं, जिनकी लागत 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है, और करीब 1,780 करोड़ रुपये की तीन हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. गुजरात सरकार की करीब 2,600 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भी कार्यक्रम में शामिल हैं. इनमें वडोदरा के दूसरे चरण का रिंग रोड, कडाना बांध पर 110 MW का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और नया नगर निगम कार्यालय शामिल है. PMAY के तहत आवास और 11 गांवों के लिए जलापूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा.

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