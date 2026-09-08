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नोरा फतेही ने प्लेन से कैसा वीडियो किया शेयर? 3 करोड़ के मानहानि केस में फंसी

नोरा फतेही अब एक नए विवाद में फंस गई हैं. एक एविएशन कंपनी ने एक्ट्रेस के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. कंपनी का दावा कि नोरा की पोस्ट्स से उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा है.

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फिर मुश्किल में नोरा फतेही (Photo: Instagram/norafatehi)
फिर मुश्किल में नोरा फतेही (Photo: Instagram/norafatehi)

बॉलीवुड की बोल्ड एंड ब्युटीफुल एक्ट्रेस नोरा फतेही एक बार फिर हेडलाइन्स में हैं. नोरा एक प्लेन को लेकर शेयर किए अपनी पोस्ट्स की वजह से एक नए विवाद में फंस गई हैं. एविएशन कंपनी ने एक्ट्रेस के खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है और उनसे माफी मांगने की भी डिमांड की है. 

मुश्किल में फंसी नोरा फतेही

दरअसल, नोरा ने पिछले साल प्लेन में सफर करने के बाद कुछ वीडियो पोस्ट किए थे, जिसपर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्यून्स एविएशन ने गांधीनगर कोर्ट में नोरा के खिलाफ मानहानि का एक सिविल केस दर्ज कराया है. कंपनी का आरोप है कि नोरा के बयानों से उनकी कंपनी की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा है और उनके बिजनेस पर इसका बुरा असर पड़ा है. एविएशन कंपनी ने कोर्ट से यह अपील की है कि उनकी कंपनी के खिलाफ नोरा अपनी पोस्ट्स हटाएं और माफीनामा जारी करें. 

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PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर जाने वाली एक फ्लाइट का है. नोरा ने इंस्टाग्राम पर प्लेन के अंदर से कुछ वीडियो शेयर किए थे. उन्होंने प्लेन की सर्विस के खिलाफ कुछ बयान दिए थे, जिसपर ड्यून्स एविएशन ने अब आपत्ति जताई है. 

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कंपनी ने दावा किया है कि नोरा ने वीडियो में प्लेन को मिनिएचर यानी छोटा, खिलौना और लेगो एयरप्लेन बताया था. ड्यून्स एविएशन का यह भी आरोप है कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग है, जिस वजह से प्लेन के खिलाफ उनके बयान बहुत तेजी से वायरल हुए और उनकी कंपनी का बिजनेस खराब हुआ. 

घटी बुकिंग-हुआ नुकसान

मुकदमे के मुताबिक, नोरा के पोस्ट्स से कंपनी के बिजनेस पर बुरा असर पड़ा है. ड्यून्स एविएशन का दावा है कि इस विवाद के बाद उनकी बुकिंग में 15 से 20 फीसदी की गिरावट आई और टिकट कैंसिल होने के मामले भी बढ़ गए हैं. 

कंपनी ने नोरा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि उनका वो प्लेन उस सफर के लिए सही नहीं था. ड्यून्स एविएशन का कहना है कि मुंबई-जयपुर रूट के लिए इस्तेमाल किया गया प्लेन सेसना साइटेशन CJ2 (Cessna Citation CJ2) था, जो इस रास्ते के हिसाब से बिल्कुल सही और एक स्टैंडर्ड हवाई जहाज है. 

कंपनी ने आगे कहा कि यह प्लेन डीजीसीए (DGCA) से पूरी तरह से सर्टिफाइड था और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सही स्थिति में था. कंपनी का यह भी कहना है कि प्लेन को एक नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) के तहत कानूनी रूप से चलाया जा रहा था. 

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नोरा से नाराज कंपनी
ड्यून्स एविएशन ने नोरा पर प्लेन को लेकर अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने उनके बयानों को लापरवाह, गैर-जिम्मेदाराना और बिना किसी तकनीकी जानकारी, जांच या फैक्ट्स के आधार के दिया गया बताया. कंपनी ने आगे आरोप लगाया है कि नोरा के बयानों के कारण उनकी रेप्युटेशन को भारी नुकसान पहुंचा और बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ा. 

3 करोड़ के हर्जाने की मांग

एविएशन कंपनी ने 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग के अलावा अदालत से नोरा की सोशल मीडिया पोस्ट और उन सभी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश देने की गुजारिश की है, जिसमें प्लेन का जिक्र शामिल है. इसके साथ ही कंपनी ने एक्ट्रेस से माफी मांगने की भी डिमांड रखी है. मामले की सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी. 

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