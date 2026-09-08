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समुद्र किनारे घुड़सवारी करती दिखीं ट्रंप की बेटी, काले घोड़े को दोड़ाया- VIDEO

इवांका ट्रंप ने एक्स पर करीब 10 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सूर्यास्त के वक्त बीच पर घोड़े की सवारी करती दिखीं. यह पोस्ट उनके हालिया कोस्टा रिका ट्रिप और प्रकृति के बीच सुकून तलाशने वाली उनकी लगातार दिखती पसंद को फिर सामने लाती है.

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इवांका ट्रंप 44 साल की हैं और राजनीति से दूर परिवार के साथ रहती हैं. (Photo- @IvankaTrump/Screengrab)
इवांका ट्रंप 44 साल की हैं और राजनीति से दूर परिवार के साथ रहती हैं. (Photo- @IvankaTrump/Screengrab)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और पूर्व व्हाइट हाउस सलाहकार इवांका ट्रंप एक बार फिर अपने एडवेंचर और नेचर लविंग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. इवांका ने सोमवार को एक्स पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें वह समुद्र के किनारे घोड़े की सवारी करती नजर आ रही हैं.

करीब 10 सेकंड के इस सिनेमैटिक वीडियो में हल्के रंग के राइडिंग कपड़े पहने इवांका काले घोड़े को समुद्र किनारे गीली रेत पर दौड़ाता दिखाई देती हैं. पीछे डूबता हुआ सूरज, समुद्र की लहरें और आसमान में छाए बादल इस वीडियो को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. इवांका ने वीडियो के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की रेटिंग ऑल टाइम लो! क्या अमेरिकी संसद पर ढीली होगी रिपब्लिकन की पकड़?

कोस्टा रिका में बेटी के साथ की थी हॉर्स राइडिंग

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इवांका का यह वीडियो उनकी अगस्त 2026 की कोस्टा रिका फैमिली ट्रिप के कुछ समय बाद सामने आया है. इस ट्रिप के दौरान इवांका को अपनी 15 साल की बेटी अरेबेला कुशनर के साथ समुद्र किनारे घुड़सवारी करते हुए देखा गया था.

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उस दौरान सामने आई तस्वीरों में इवांका काले रंग के स्लीवलेस टॉप, लेगिंग्स, राइडिंग बूट्स और हेलमेट में नजर आई थीं. वह एक काले घोड़े को संभालते हुए आगे बढ़ रही थीं, जबकि उनकी बेटी अरेबेला भी उनके पास घुड़सवारी कर रही थीं. इसी ट्रिप के दौरान इवांका को समुद्र में सर्फिंग करते हुए भी देखा गया था.

राजनीति से दूर, परिवार और एडवेंचर पर फोकस

कोस्टा रिका ट्रंप-कुशनर परिवार के पसंदीदा छुट्टियों के ठिकानों में शामिल रहा है. अप्रैल 2025 में भी इवांका ने वहां परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की तस्वीरें और अनुभव शेयर किए थे. उस दौरान उन्होंने सर्फिंग, जंगल में जिपलाइनिंग, झरनों में छलांग लगाने और परिवार के साथ समय बिताने का जिक्र किया था.

इवांका लंबे समय से घुड़सवारी की शौकीन रही हैं. 2023 में भी उन्होंने अपनी बेटी अरेबेला के साथ सूर्यास्त के समय समुद्र किनारे घुड़सवारी की तस्वीर शेयर की थी. 44 साल की इवांका अब मियामी में परिवार के साथ ज्यादा समय बिताती हैं और औपचारिक राजनीति से दूर हैं.

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