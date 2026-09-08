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धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह लाएंगे 'प्रलय', सेट से VIDEO लीक, लुक ने मचाया बवाल

मेगा-बजट जॉम्बी फिल्म 'प्रलय' के सेट से रणवीर सिंह और कल्याणी प्रियदर्शन का लुक एक वीडियो में लीक हो गया. सोशल मीडिया पर इसके बाद फिल्म को लेकर बज काफी हाई हो गया. अ

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प्रलय के सेट से लीक रणवीर सिंह (Photo: X/@RDBalaji)
प्रलय के सेट से लीक रणवीर सिंह (Photo: X/@RDBalaji)

रणवीर सिंह की सर्वाइवल ड्रामा फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग इस साल अगस्त में शुरू हो गई है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार की इस अपकमिंग फिल्म का भी उनके फैन्स को बेसब्री से इंतजार कर रहे है. इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन भी हैं और इसकी शूटिंग मुंबई और उसके आस-पास की रियल लोकेशन पर हो रही है, क्योंकि मेकर्स असल दुनिया के माहौल को दिखाना चाहते हैं.

इस बीच अब, सेट से एक क्लिप ऑनलाइन लीक हुई है, जिसमें 'प्रलय' के लिए रणवीर का लुक देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर लीक वीडियो
लीक हुए वीडियो में, एक्टर एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाए हुए अफरा-तफरी वाले माहौल में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जबकि कल्याणी प्रियदर्शन उनके साथ चल रही हैं. कल्याणी ने ब्राउन टैंक टॉप और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई है. रणवीर के लंबे बाल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने फैन्स को 'धुरंधर' में उनके मशहूर 'हमजा' अवतार की याद दिला दी है. सेट की एक और फोटो में वह एक्शन पोज में दिख रहे हैं और उनके आस-पास जॉम्बीज पड़े हुए हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?
मुंबई पर आधारित 'प्रलय' एक ओरिजिनल कहानी है जो बड़े पैमाने पर एक्शन और इंसानी जज्बात से भरी कहानी को मिलाती है. 'प्रलय' एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर है, जिसकी कहानी एक खतरनाक महामारी के बाद की खराब हालत वाली मुंबई पर आधारित है. फिल्म एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है, जो अफरा-तफरी से भरे शहर में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं.

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 ₹300 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे महंगी स्टैंडअलोन फिल्म हो सकती है. वह अपने बैनर 'मा कसम फिल्म्स' के तहत इस फिल्म को को-प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. 'प्रलय' की शूटिंग अभी चल रही है और इसकी रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

डायरेक्टर ने क्या कहा?
'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' के साथ एक इंटरव्यू में डायरेक्टर हंसल मेहता  कन्फर्म किया कि यह फिल्म जय मेहता और विशाल कपूर द्वारा लिखी गई एक ओरिजिनल कहानी है. उन्होंने कहा, 'यह किसी चीज का अडैप्टेशन नहीं है. जय और विशाल कपूर ने इसकी ओरिजिनल कहानी लिखी है. साथ ही, मुझे लगता है कि 'ब्लाइंडनेस' जैसी किताब पर आसानी से फिल्म नहीं बनाई जा सकती. मैंने 2008 में बनी इसकी फिल्म देखी थी, और वह कुछ खास नहीं थी.'

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