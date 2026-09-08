Tiffin Hacks: ऑफिस-स्कूल पहुंचते-पहुंचते ठंडा हो जाता है टिफिन का खाना? बस कर लें ये छोटे से काम; दोपहर तक रहेगा गर्म

How To Keep Food Warm In Tiffin: सुबह-सुबह हर घर में लंच बनाने की तैयारी होती है. बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर ऑफिस तक के लिए टिफिन में लंच पैक किया जाता है. ऑफिस के लिए तो लोग खाना गर्म रखने वाले टिफिन बॉक्स खरीद लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता है. साथ ही कितना भी गर्म रखने वाले टिफिन खरीद लें, लेकिन कुछ घंटों बाद खाना ठंडा हो ही जाता है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सुबह-सुबह घर से निकलते समय खाना गर्म करके टिफिन में पैक किया जाता है, लेकिन ऑफिस या स्कूल पहुंचने के बाद जब टिफिन खुलता है तो खाना काफी ठंडा हो चुका होता है.



हर जगह खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव मिले, ये भी जरूरी नहीं है. ऐसे में सवाल है कि आखिर टिफिन में खाना ज्यादा देर तक गर्म कैसे रखा जाए? इसके लिए आपको कोई महंगा इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है. खाना पैक करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके भी आप काफी देर तक उसकी गर्माहट बनाए रख सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही आसान घरेलू तरीके.



टिफिन में खाना डालने से पहले करें ये छोटा सा काम

टिफिन में सीधे गर्म खाना डालने के बजाय पहले उसमें थोड़ा गर्म पानी भरकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी निकालकर टिफिन को अच्छी तरह पोंछ लें और तुरंत गर्म खाना भर दें. इससे टिफिन पहले से ठंडा नहीं रहेगा और खाने की गर्माहट जल्दी कम नहीं होगी.

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खाना अच्छी तरह गर्म करके ही पैक करें

अगर खाना टिफिन में डालने से पहले ही हल्का ठंडा हो गया है तो वो कुछ ही देर में और ठंडा हो जाएगा. इसलिए सब्जी, दाल, चावल या जो भी खाना पैक कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह गर्म करें और उसके तुरंत बाद टिफिन बंद कर दें.

टिफिन के अंदर खाली जगह न छोड़ें

टिफिन के अंदर जितनी ज्यादा खाली जगह होगी, गर्मी उतनी जल्दी कम हो सकती है. इसलिए जरूरत के हिसाब से सही शेप का बॉक्स इस्तेमाल करें. बहुत बड़े टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा खाना भरने से बचें.

गर्म रोटी को ऐसे रखें

रोटियां जल्दी ठंडी होती हैं. इन्हें सीधे स्टील के डिब्बे में रखने के बजाय साफ कॉटन के कपड़े या फॉइल में लपेटकर रखें. इसके बाद इन्हें अच्छी तरह बंद होने वाले टिफिन में रखें. इससे रोटियों की गर्माहट कुछ ज्यादा समय तक बनी रह सकती है.

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टिफिन को तुरंत बैग में रखें

खाना पैक करने के बाद टिफिन को खुला या किचन की ठंडी जगह पर ज्यादा देर तक न रखें. ढक्कन बंद करके उसे तुरंत इंसुलेटेड लंच बैग में रख दें. ये तरीका स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वालों के लिए काफी काम का हो सकता है.

टिफिन बैग का करें इस्तेमाल

अगर आपका खाना रोजाना कई घंटे बाद खाया जाता है तो एक अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटेड लंच बैग काफी मदद कर सकता है. ये टिफिन को बाहर के टेंपरेचर से कुछ हद तक बचाता है और खाने की गर्माहट लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है.

बहुत ठंडे टिफिन में गर्म खाना न डालें

अगर टिफिन काफी देर से ठंडी जगह रखा हुआ है और उसमें तुरंत गर्म खाना डाल दिया जाए तो खाने की गर्मी का एक हिस्सा डिब्बे को गर्म करने में ही चला जाता है. इसलिए टिफिन को पैक करने से पहले हल्का गर्म कर लेना बेहतर तरीका है.

ढक्कन बार-बार खोलने से बचें

कई बार लोग खाना पैक करने के बाद बीच में टिफिन खोलकर देखते रहते हैं. ऐसा करने से अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है और खाना जल्दी ठंडा हो सकता है. इसलिए खाना खाने के समय ही टिफिन खोलें.

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स्टील के टिफिन के साथ इंसुलेटेड कवर रखें

अगर आपके पास सामान्य स्टील का टिफिन है तो उसे अकेले बैग में रखने के बजाय इंसुलेटेड कवर में रखें. ये तरीका खासकर तब फायदेमंद है जब खाना पैक करने और खाने के बीच कई घंटे का गैप हो.

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