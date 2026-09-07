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आजादी के बाद पहली बार... MP के इस जिले में पहुंचेगी ट्रेन, PM मोदी MEMU को दिखाएंगे हरी झंडी

Dhar Rail Connectivity MEMU Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रताप नगर से टांडा रोड (धार) के बीच पहली MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. आजादी के बाद पहली बार रेल नेटवर्क से धार जिला जुड़ेगा.

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मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेल कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम. (File Photo: PTI Video)
मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेल कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम. (File Photo: PTI Video)

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के निवासियों का दशकों पुराना सपना आखिरकार पूरा होने वाला है. गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रताप नगर (वडोदरा) और धार जिले के टांडा रोड स्टेशन के बीच MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस ट्रेन के चलने से धार जिला भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क से जुड़ जाएगा.

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) मुकेश कुमार ने बताया कि यह MEMU सेवा छोटा उदयपुर-धार सेक्शन पर संचालित की जा रही है. यह पहली बार है जब कोई नियमित पैसेंजर ट्रेन धार जिले की सीमाओं में दाखिल होगी. 

4 जिलों और 2 राज्यों को जोड़ेगी 12 डिब्बों की MEMU ट्रेन

यह 12 कोच वाली MEMU ट्रेन रोजाना प्रताप नगर (वडोदरा) और टांडा रोड (धार) के बीच चलेगी. यह ट्रेन गुजरात के वडोदरा व छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर व धार जिलों को आपस में जोड़ेगी. इस नई रेल लाइन के शुरू होने से दोनों राज्यों के सीमावर्ती आदिवासी अंचलों में व्यापार, रोजगार, उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा.

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वडोदरा-रतलाम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन की आधारशिला

ट्रेन सेवा के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा और रतलाम के बीच बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन की आधारशिला भी रखेंगे. इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों प्रमुख औद्योगिक शहरों के बीच यातायात सुगम हो जाएगा और रेल लाइन पर दो UP तथा दो DOWN ट्रैक उपलब्ध होंगे, जिससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की गति व क्षमता में इजाफा होगा.

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बता दें कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री 329 किमी लंबी और 9700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन, मियागाम करजन-चोरंडा-मलसर गेज रूपांतरण और विश्वमित्री-दभोई दोहरीकरण परियोजना शामिल हैं. इन परियोजनाओं से यात्री और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यातायात जाम कम होगा और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होगा.

प्रधानमंत्री लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें एनएच-48 के कामरेज-चलथान खंड का छह लेन का निर्माण; NH-48 के वडोदरा-सूरत खंड पर तापी और नर्मदा नदियों पर प्रमुख पुलों सहित अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण; और NH-53 पर अभवा, मिंधोला और खजोद जंक्शनों पर ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाओं का निर्माण शामिल है. 

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री NH-48 के वडोदरा-सूरत खंड पर सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कंदारी चौकड़ी और लुवारा पाटिया में छह लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे.

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