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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

एमसीएक्‍स पर सोने और चांदी के दाम में रक्षाबंधन के मौके पर गिरावट आई है. सोना करीब 1000 रुपये और चांदी की कीमत 1500 रुपये तक गिरी है.

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सोने चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)

रक्षाबंधन के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद अब भी करीब 315 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है. इन खबरों के अलावा, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मरिजाने कैप ने ट्रांस क्रिकेटर अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट खेलने की मिली मंजूरी पर कड़ी आपत्ति जताई है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

अचानक सस्‍ता हुआ सोना... चांदी के भी गिरे भाव, जानें 24k का रेट 

रक्षाबंधन के मौके पर एमसीएक्‍स पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव सुबह 1500 रुपये टूटकर 2,39,050 रुपये पर आ गया. वहीं सोने का भाव एमसीएक्‍स पर 1100 रुपये कम होकर 157842 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. सोने और चांदी में गिरावट के पीछे ग्‍लोबल इम्‍पैक्‍ट माना जा रहा है.

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होर्मुज को साथ मिलकर चलाएंगे ईरान-ओमान, दोनों ने पक्की कर ली बात 

ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि होर्मुज का एक हिस्सा ईरान के पानी में और दूसरा हिस्सा ओमान के पानी में आता है. दोनों देश मिलकर यहां जहाजों की आवाजाही को मैनेज करते हैं. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट के बीच में एक नया समुद्री कॉरिडोर तय किया गया है. इससे सीमित तौर पर जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है. 

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लातूर में बनेंगी 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, 2027 में आएगा पहला प्रोटोटाइप, रूसी कंपनी भी आई साथ 

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री से इसका पहला प्रोटोटाइप अब 31 मार्च 2027 तक बाहर आने की उम्मीद है. पहले इसे जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है.  

बांग्लादेश खरीदेगा पाकिस्तान जैसा फाइटर जेट, चीन से कर रहा अरबों की डील 

बांग्लादेश चीन से 20 J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रस्तावित सौदे की कीमत करीब 2.3 अरब डॉलर बताई जा रही है. अगर यह डील होती है तो यह बांग्लादेश के हाल के सबसे बड़े रक्षा सौदों में शामिल होगी. ढाका का मकसद अपनी पुरानी होती वायुसेना को आधुनिक बनाना और हवाई सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना है. 

नेपाल बाढ़ में 320 भारतीय लापता, 400 चीन में फंसे.. सरकार ने दिया लेटेस्ट अपडेट 

नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है. इस बीच नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिक सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन लोगों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि नेपाल में अब भी करीब 315 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है. सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. 

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‘ये बिल्कुल बेतुका है’, अनाया बांगड़ को क्रिकेट की इजाजत पर भड़कीं दक्षिण अफ्रीकी स्टार मरिजाने कैप 

दक्षिण अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरिजाने कैप ने ट्रांस क्रिकेटर अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट खेलने की मिली मंजूरी पर कड़ी आपत्ति जताई है. कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे ‘बिल्कुल बेतुका’ बताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में वुमेंस बिग बैश लीग को भी टैग किया. 

'धर्मेंद्र प्रधान के वाकये से सबक सीखें', ममता बनर्जी की बीजेपी को वॉर्निंग, छात्र आंदोलनों को बताया ताकतवर 

ममता बनर्जी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और पश्चिम बंगाल चुनावों में धांधली के आरोप लगाए. ममता ने छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता. 

मणिपुर में BJP विधायक के घर पर ग्रेनेड धमाका, बाल-बाल बचे सपम रंजन सिंह 

मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में एक बीजेपी विधायक के घर पर ग्रेनेड विस्फोट हुआ है. ये धमाका कोंथौजम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. सपम रंजन सिंह के घर पर हुआ. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई. सपम रंजन सिंह हमले से ठीक एक दिन पहले ही नई दिल्ली से लौटे थे.  

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मणिपुर में डेंगू-HFMD के खतरे के बीच अलर्ट मोड में प्रशासन, चुराचांदपुर में बढ़ाई गई निगरानी, डॉक्टर तैनात 

मणिपुर में बदलते मौसम के साथ इस समय डेंगू के संदिग्ध मामले बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही टाइफाइड के केस भी सामने आ रहे हैं. इसी वजह से बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज की चिंता को लेकर प्रशासन काफी सतर्क है. स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी की पहचान और इलाज के लिए निगरानी बढ़ा दी है. स्कूलों और गांवों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है. 

कंगना रनौत संग विवाद भूले बाबा रामदेव, भेजी मिठाई-तोहफे, एक्ट्रेस बोलीं- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार करती हूं 

स्वामी रामदेव ने रक्षाबंधन के मौके पर कंगना रनौत संग अपना विवाद भुलाते हुए उन्हें मिठाई-तोहफे भेजे. मीडिया के सामने उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया. रामदेव ने कहा- बहन कंगना को गिफ्ट और मिठाई हम बाई पोस्ट भेज रहे हैं. किसी भी कारण से देश में नफरत नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे के प्रति बैर की भावना होनी चाहिए.

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