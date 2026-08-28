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Crispy Thecha Kachori Recipe: शाम की चाय के लिए बनाएं लहसुन-मिर्च ठेचे वाली कचौरी, स्वाद में है जबरदस्त!

ब्रेड, पनीर, मूंगफली और तीखे लहसुन-मिर्च वाले ठेचे से बनाएं स्वादिष्ट पनीर ठेचा कचौरी. इस आसान रेसिपी में आटा गूंथने की जरूरत नहीं है. एयर फ्रायर की मदद से कचौरी को कम तेल में बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बनाया जा सकता है. जानें आसान रेसिपी.

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पनीर कचौड़ी झटपट बन जाती है. (PHOTO:AI)
पनीर कचौड़ी झटपट बन जाती है. (PHOTO:AI)

Crispy Thecha Kachori Recipe: सुबह हो या शाम जब भी घर में चाय बनने लगे और साथ में कुछ गरमा-गरम, चटपटा खाने को मिल जाए तो दिन की थकान कुछ कम सी लगती है. लेकिन रोज-रोज समोसा, पकौड़ा या नमकीन खाकर मन भी ऊब जाता है. ऐसे में आप खास पनीर ठेचा कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं. 

इस कचौरी में महाराष्ट्र के मशहूर तीखे ठेचा का स्वाद पनीर की नरम फिलिंग के साथ मिलता है.खास बात यह है कि इसके लिए आपको आटा गूंथने और कचौरी बेलने की झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी. इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है और कचौरी को एयर फ्रायर में कुरकुरा बनाया जाता है.

पनीर ठेचा कचौरी के लिए सामग्री

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  • ⅓ कप मूंगफली
  • 2 चम्मच सरसों का तेल
  • 10-12 लहसुन की कलियां
  • 5-6 हरी मिर्च
  • ½ कप ताजा हरा धनिया
  • 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर
  • 1 मध्यम आकार की कद्दूकस की हुई गाजर
  • 1 मध्यम प्याज, बारीक कटा हुआ
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत के अनुसार ब्राउन या सफेद ब्रेड
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • ब्रश करने के लिए सरसों का तेल

पनीर ठेचा कचौड़ी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले तैयार करें चटपटा ठेचा

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  1. पनीर ठेचा कचौरी का असली स्वाद इसके ठेचे में छिपा है.इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मूंगफली डालकर कुछ मिनट तक सूखा भून लें.
  2. जब मूंगफली हल्की भुन जाए, तो इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डालें.कुछ मिनट तक इन्हें भूनें.
  3. अब इसमें हरा धनिया डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं.गैस बंद करके मिक्सर को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि ठेचे को बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है.

पनीर की तैयार करें मसालेदार फिलिंग

अब एक बड़े बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, गाजर, बारीक कटा प्याज और स्वादानुसार नमक डालें.इसमें तैयार ठेचा मिलाएं और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपकी तीखी और स्वाद से भरपूर पनीर फिलिंग तैयार है. 

ब्रेड से बनाएं कचौरी

अब ब्रेड के चारों किनारे काटकर अलग कर दें. एक ब्रेड स्लाइस को पानी में बस हल्का सा डुबोएं और तुरंत निकाल लें. हथेलियों के बीच दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. इसके बाद ब्रेड को हल्का चपटा करें.  बीच में पनीर की फिलिंग रखें और ब्रेड को चारों तरफ से बंद करते हुए गोल आकार दें. इसी तरह सारी कचौरियां तैयार कर लें.

एयर फ्रायर में ऐसे करें तैयार

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एयर फ्रायर की बास्केट पर थोड़ा सरसों का तेल ब्रश करें. तैयार कचौरियों पर भी हल्का तेल लगाएं.अब इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 36 मिनट तक एयर फ्राई करें. जब कचौरियां बाहर से सुनहरी और कुरकुरी हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें. आप चाहे तो इनको तवे में क्रिस्पी होने तक फ्राई कर सकते हैं. 

चटनी और चाय के साथ लगेगा मजेदार

गरमा-गरम पनीर ठेचा कचौरी को हरी चटनी या चाय के साथ सर्व करें. पनीर की नरमी, मूंगफली का हल्का क्रंच और मिर्च-लहसुन वाले ठेचे का तीखा स्वाद इसे शाम के नाश्ते के लिए एकदम खास बना देता है.

प्रो टिप: ब्रेड को पानी में ज्यादा देर न भिगोएं, वरना उसे शेप देना मुश्किल हो सकता है. बेहतर नतीजे के लिए ब्रेड को हल्का गीला करके तुरंत अतिरिक्त पानी निचोड़ दें. 

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