Crispy Thecha Kachori Recipe: शाम की चाय के लिए बनाएं लहसुन-मिर्च ठेचे वाली कचौरी, स्वाद में है जबरदस्त!

Crispy Thecha Kachori Recipe: सुबह हो या शाम जब भी घर में चाय बनने लगे और साथ में कुछ गरमा-गरम, चटपटा खाने को मिल जाए तो दिन की थकान कुछ कम सी लगती है. लेकिन रोज-रोज समोसा, पकौड़ा या नमकीन खाकर मन भी ऊब जाता है. ऐसे में आप खास पनीर ठेचा कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं.
इस कचौरी में महाराष्ट्र के मशहूर तीखे ठेचा का स्वाद पनीर की नरम फिलिंग के साथ मिलता है.खास बात यह है कि इसके लिए आपको आटा गूंथने और कचौरी बेलने की झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी. इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है और कचौरी को एयर फ्रायर में कुरकुरा बनाया जाता है.
पनीर ठेचा कचौरी के लिए सामग्री
पनीर ठेचा कचौड़ी बनाने का आसान तरीका
सबसे पहले तैयार करें चटपटा ठेचा
पनीर की तैयार करें मसालेदार फिलिंग
अब एक बड़े बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, गाजर, बारीक कटा प्याज और स्वादानुसार नमक डालें.इसमें तैयार ठेचा मिलाएं और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपकी तीखी और स्वाद से भरपूर पनीर फिलिंग तैयार है.
ब्रेड से बनाएं कचौरी
अब ब्रेड के चारों किनारे काटकर अलग कर दें. एक ब्रेड स्लाइस को पानी में बस हल्का सा डुबोएं और तुरंत निकाल लें. हथेलियों के बीच दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. इसके बाद ब्रेड को हल्का चपटा करें. बीच में पनीर की फिलिंग रखें और ब्रेड को चारों तरफ से बंद करते हुए गोल आकार दें. इसी तरह सारी कचौरियां तैयार कर लें.
एयर फ्रायर में ऐसे करें तैयार
एयर फ्रायर की बास्केट पर थोड़ा सरसों का तेल ब्रश करें. तैयार कचौरियों पर भी हल्का तेल लगाएं.अब इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 36 मिनट तक एयर फ्राई करें. जब कचौरियां बाहर से सुनहरी और कुरकुरी हो जाएं, तो इन्हें निकाल लें. आप चाहे तो इनको तवे में क्रिस्पी होने तक फ्राई कर सकते हैं.
चटनी और चाय के साथ लगेगा मजेदार
गरमा-गरम पनीर ठेचा कचौरी को हरी चटनी या चाय के साथ सर्व करें. पनीर की नरमी, मूंगफली का हल्का क्रंच और मिर्च-लहसुन वाले ठेचे का तीखा स्वाद इसे शाम के नाश्ते के लिए एकदम खास बना देता है.
प्रो टिप: ब्रेड को पानी में ज्यादा देर न भिगोएं, वरना उसे शेप देना मुश्किल हो सकता है. बेहतर नतीजे के लिए ब्रेड को हल्का गीला करके तुरंत अतिरिक्त पानी निचोड़ दें.