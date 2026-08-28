डिलीवरी बॉय की गोली से मौत, CCTV से हत्यारों की पहचान, गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर उतरे परिजन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 28 वर्षीय ब्लैंकेट डिलीवरी बॉय विवेक मीणा की गोली मारकर हत्या के बाद शुक्रवार को परिजनों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर चौराहे पर गुरुवार शाम हुई हत्या के करीब 12 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया.

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पुलिस ने वारदात के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल और आसपास लगे सात CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की गई. फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों की पहचान लाल अग्रवाल, राहुल गट्टा और सौरभ यादव के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि तीनों वारदात के बाद से फरार हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

बाइक से आए थे तीन बदमाश

घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे से 7.30 बजे के बीच की बताई जा रही है. आनंद नगर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने विवेक मीणा के सिर में सीधे गोली मार दी. गोली लगने के बाद विवेक की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के दौरान तीनों आरोपी बाइक से आए थे. हत्या के बाद वे मौके से फरार हो गए. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीनों में से मुख्य रूप से गोली किसने चलाई थी. पुलिस ने तीनों को नामजद करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है.

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, तीनों आरोपियों पर पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है. हालांकि, हत्या के बाद 12 घंटे बीतने के बावजूद तीनों की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक के परिजनों और उसके साथियों में नाराजगी बढ़ गई.

विवेक की हत्या के तुरंत बाद परिजन और उसके साथी आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने पहुंच गए थे. इस दौरान चक्काजाम किया गया था. पुलिस ने आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जाम खोल दिया गया था. लेकिन शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिजन और बजरंग दल कार्यकर्ता दोबारा सड़क पर उतर आए. लोगों ने बहोड़ापुर चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के कारण मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई.

पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की. पुलिस की ओर से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया. लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया और चक्काजाम खुलवाया गया.

मृतक विवेक मीणा का बड़ा भाई चेतन मीणा बजरंग दल में सह-मंत्री है. विवेक की हत्या के बाद उसके परिवार और साथियों में गुस्सा दिखाई दिया. परिवार की मांग थी कि हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. परिजनों का कहना था कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी बढ़ी. इसी वजह से शुक्रवार को दोबारा चक्काजाम किया गया.

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मृतक का भाई बजरंग दल में पदाधिकारी

बहोड़ापुर सर्किल के सीएसपी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. उन्होंने बताया कि परिजनों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर चक्काजाम खुलवा दिया गया. इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.

विवेक मीणा के शव का पोस्टमार्टम पुलिस की निगरानी में कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस अब फरार तीनों नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है. इस पूरे मामले में CCTV फुटेज पुलिस के लिए अहम आधार बनी है. सात कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद तीन आरोपियों की पहचान की गई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों वारदात के बाद से फरार हैं. उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है और पुलिस टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही हैं.

विवेक मीणा की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब आरोपियों की गिरफ्तारी पर केंद्रित है. पहले पुलिस के आश्वासन पर चक्काजाम समाप्त हुआ था, लेकिन तय समय के भीतर गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार को दोबारा प्रदर्शन किया गया. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

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पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

फिलहाल पुलिस के सामने तीनों फरार आरोपियों को पकड़ने की चुनौती है. वहीं परिवार और साथियों की नजर अब पुलिस की कार्रवाई पर है. हत्या में गोली किस आरोपी ने चलाई थी, यह भी गिरफ्तारी और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

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