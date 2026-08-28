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मणिपुर में BJP विधायक के घर पर ग्रेनेड धमाका, बाल-बाल बचे सपम रंजन सिंह

मणिपुर में बीजेपी विधायक डॉ. सपम रंजन सिंह के घर पर ग्रेनेड विस्फोट हुआ. विधायक हाल ही में दिल्ली से लौटे थे जिसके तुरंत बाद उनके घर में ये धमाका हो गया. धमाके के बाद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं स्थानीय महिलाओं ने विधायक के आवास के बाहर धरना देकर इस घटना का विरोध किया.

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सपम रंजन सिंह ने बताया कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ. (Photo- FB/Sapam Ranjan Singh)
सपम रंजन सिंह ने बताया कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ. (Photo- FB/Sapam Ranjan Singh)

मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में एक बीजेपी विधायक के घर पर ग्रेनेड विस्फोट हुआ है. ये धमाका कोंथौजम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ. सपम रंजन सिंह के घर पर हुआ. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई.

सपम रंजन सिंह हमले से ठीक एक दिन पहले ही नई दिल्ली से लौटे थे. वो दिल्ली में मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने गए थे. धमाके के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे उनके घर के ठीक पीछे परिसर के अंदर धमाका हुआ.

हादसे के बाद दोपहर में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह खुद विधायक सपम रंजन सिंह के आवास पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और सुरक्षा अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली.

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किसी के हताहत होने की खबर नहीं

बीजेपी विधायक सपम रंजन सिंह ने इस धमाके के बाद कहा, 'मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं. ईश्वर की कृपा से इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. इस तरह की हरकतें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए और इसे कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए.'

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यह भी पढ़ें: मणिपुर के कांगपोकपी में फिर हिंसा, अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत, एक घायल-एक लापता

द्वार पर महिलाओं का धरना

विस्फोट के विरोध में स्थानीय महिलाएं सड़कों पर उतर आईं. कोंथौजम की महिलाओं ने विधायक के आवास के मेन गेट पर बैठकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने इस हमले का जमकर विरोध किया और प्रशासन से ऐसे हिंसक हादसों पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की.

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