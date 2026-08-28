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'धर्मेंद्र प्रधान के वाकये से सबक सीखें', ममता बनर्जी की बीजेपी को वॉर्निंग, छात्र आंदोलनों को बताया ताकतवर

ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बीजेपी को हाई वोल्टेज वायरस बताया. उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावों में धांधली के आरोप लगाए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. ममता ने उन्होंने छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता.

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ममता बनर्जी ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए. (File Photo)
ममता बनर्जी ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए. (File Photo)

ममता बनर्जी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और पश्चिम बंगाल चुनावों में धांधली के आरोप लगाए.

ममता बनर्जी ने इस दौरान अभिषेक बनर्जी के कैमैक स्ट्रीट स्थित दफ्तर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, 'कल गैस कटर लेकर कैमैक स्ट्रीट स्थित दफ्तर क्यों गए थे? क्या वहां चोरी और लूटपाट करने गए थे?'

TMC प्रमुख ने ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, 'उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे? केंद्र में सत्ता में होने के कारण चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर चुनाव की धांधली की गई. लाखों नाम अब भी वोटर लिस्ट से बाहर हैं.'

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TMC कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप

ममता बनर्जी ने दावा किया कि TMC के 14 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, दफ्तरों पर कब्जे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राज्य पुलिस पर भरोसा था, तो केंद्रीय बलों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

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'BJP एक हाई वोल्टेज वायरस'

बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी और उनके उपद्रवी तत्व हाई लोडेड और हाई वोल्टेज वायरस हैं. ये जहां भी जाएंगे, तबाही लाएंगे.' 

यह भी पढ़ें: 'जब तक BJP को हाशिए पर नहीं धकेल देती, तब तक...', ममता बनर्जी का संन्यास पर बड़ा ऐलान

छात्र आंदोलनों और CJP विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'आप लोगों को लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के वाकये से सबक सीखें. मेरी चिंता छोड़ दें, मैं खुद छात्र राजनीति से उभरी हूं. छात्र आंदोलनों को कभी ताकत के बल पर कुचला नहीं जा सकता.'

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