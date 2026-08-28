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सिर्फ 1-2 सेकेंड का था फासला... पैदल जा रहे युवक पर गिरते-गिरते बची पुरानी दीवार, देखें लाइव वीडियो

Datia Viral Video: दतिया के होली पुरा में युवक के गुजरते ही भरभराकर गिरी जर्जर दीवार, 1-2 सेकेंड से बची जान. देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो...

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दतिया में युवक के निकलते ही भरभराकर गिरी दीवार.(Photo:Screengrab)
दतिया में युवक के निकलते ही भरभराकर गिरी दीवार.(Photo:Screengrab)

जाको राखे साईंयां मार सके न कोय... यह युगों पुरानी कहावत मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पूरी तरह चरितार्थ होती दिखाई दी है. दतिया के होली पुरा मोहल्ले में एक जर्जर दीवार अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. गनीमत यह रही कि वहां से गुजर रहा एक युवक महज 1 से 2 सेकेंड के अंतर से इस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया.

अचानक दीवार गिरने का यह पूरा खौफनाक मंजर पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

1-2 सेकेंड की देरी होती तो चली जाती जान

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वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था. जैसे ही वह गली में बनी एक जर्जर दीवार के हिस्से को पार करता है, उसके ठीक पीछे का पूरा दीवार का ढांचा भरभराकर नीचे गिर जाता है.

अगर वह युवक मात्र एक या दो सेकेंड धीमा होता या वहां रुक जाता, तो वह सीधे दीवार के भारी-भरकम मलबे के नीचे दब सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी.

सीसीटीवी फुटेज देखकर कांप उठे लोग

हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जर्जर दीवार गिरने की जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. किस्मत से युवक पूरी तरह सुरक्षित रहा और खरोंच तक नहीं आई.

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जब लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी के फुटेज देखे, तो हर कोई दंग रह गया. देखें VIDEO:- 

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे कुदरत का करिश्मा और युवक का सौभाग्य बता रहे हैं.

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