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Small House Storage Tips: किराये के छोटे घर में सामान रखने की जगह नहीं? इन 7 छिपी जगहों का करें इस्तेमाल, खूबसूरत दिखेगा कोना-कोना

अगर आपका घर भी छोटा है और इसकी वजह से आपका आधे से ज्यादा सामान बिखरा रहता है. तो आप कुछ आसान हैक्स आपकी इस मुश्किल को हल कर सकते हैं. आइए हम आपको छोटे घर में सामान रखने के लिए ऐसी 7 जगहों के बारे में बताएंगे, जिससे आपका छोटा-घर भी एकदम साफ-सुथरा और खूबसूरत लगेगा.

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छोटे घरों में छोटी जगहों पर सामान रखा जा सकता है. (PHOTO:AI)
छोटे घरों में छोटी जगहों पर सामान रखा जा सकता है. (PHOTO:AI)

Small House Storage Tips: आजकल शहरों में घरों का साइज पहले के मुकाबले छोटा होता जा रहा है. जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से अब स्मार्ट सिटीज में 1बीएचके घर लेना भी बहुत बड़ी बात बन गई है. अगर आप भी एक छोटे से घर में रहते हैं और सामान इधर-उधर पड़ा रहता है. ऐसे में कपड़े, जूते, किताबें, किचन का सामान और रोजमर्रा की चीजें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगती है. कई बार घर में सामान कम होने के बावजूद सही स्टोरेज न होने की वजह से कमरा बिखरा हुआ नजर आता है.

मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे आसान स्टोरेज टिप्स बताएंगे, जिनको अपनाकर आप कम जगह में भी बिना जगह घेरे सामान को अच्छे से रख पाएंगे और देखने वाले भी खुद को आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे.

बेड के नीचे की जगह

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बेड के नीचे की जगह अक्सर खाली पड़ी रहती है. यहां आप सीजनल कपड़े, एक्स्ट्रा बेडशीट, कंबल, बैग या कम इस्तेमाल होने वाला सामान रख सकते हैं. इसके लिए पहियों वाले स्टोरेज बॉक्स या ढक्कन वाले प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करें, ताकि सामान धूल से सेफ रहे और जरूरत पड़ने पर आसानी से बाहर निकाला जा सके.

दरवाजे के पीछे बनाएं स्टोरेज

कमरे के दरवाजे के पीछे की जगह छोटी जरूर होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है. यहां हैंगिंग ऑर्गनाइजर लगाकर चप्पल, स्कार्फ, बेल्ट, बैग, सफाई का सामान या छोटी-छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. इससे फर्श पर सामान रखने की जरूरत कम हो जाएगी.

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दीवारों का करें इस्तेमाल

अगर फर्श पर जगह नहीं है तो दीवारों को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें. फ्लोटिंग शेल्फ, वॉल-माउंटेड रैक और हुक लगाकर किताबें, डेकोरेटिव पीस, प्लांट, किचन की छोटी चीजें या रोज इस्तेमाल होने वाला सामान रखा जा सकता है. इससे घर व्यवस्थित भी दिखता है और फर्श खाली रहता है.

सोफे के नीचे रखें सामान

अगर आपके घर में सोफा जमीन से थोड़ा ऊंचा है तो उसके नीचे की जगह को भी बेकार न जाने दें. यहां फ्लैट स्टोरेज बॉक्स में खिलौने, किताबें, एक्स्ट्रा कुशन कवर या दूसरे सामान रखे जा सकते हैं. बॉक्स का इस्तेमाल करने से सामान एक जगह पर रहेगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकेगा.

किचन कैबिनेट के ऊपर की जगह

किचन में कैबिनेट के ऊपर अक्सर काफी जगह खाली रहती है, जहां लोग बेकार सामान रख देते हैं. जबकि यहां ऐसे सामान रखे जा सकते हैं जिनका रोज इस्तेमाल नहीं होता, जैसे बड़े सर्विंग बर्तन, एक्स्ट्रा जार या त्योहारों में इस्तेमाल होने वाला किचन सामान. बस ध्यान रखें कि सामान को ढक्कन वाले कंटेनर में रखें, ताकि धूल और ग्रीस से बचा रहे.

अलमारी के दरवाजे के अंदर

अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, इसके दरवाजे के पीछे की जगह भी काम की होती है. अलमारी के दरवाजे की अंदरूनी सतह पर छोटे हुक या पॉकेट ऑर्गनाइजर लगाकर बेल्ट, स्कार्फ, ज्वेलरी, टाई और छोटे एक्सेसरीज रखे जा सकते हैं. इससे अलमारी में कपड़ों के लिए ज्यादा जगह बच जाती है.

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सीढ़ियों के नीचे की जगह

अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनके नीचे की जगह को भी स्टोरेज एरिया बनाया जा सकता है. यहां छोटे कैबिनेट, ड्रॉअर या शेल्फ बनवाकर जूते, सफाई का सामान, किताबें और दूसरे घरेलू सामान रखे जा सकते हैं. छोटी जगह वाले घर में तो सीढ़ियों के नीचे बहुत सारा सामान रखा जा सकता है.

छोटी जगह में घर को व्यवस्थित रखने का आसान तरीका

छोटे घर में ज्यादा सामान रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि फर्श की बजाय वर्टिकल और छिपी हुई जगहों का इस्तेमाल किया जाए. बेड, सोफा, दरवाजे, अलमारी और दीवारों के खाली हिस्से को स्टोरेज में बदलकर घर को बिना ज्यादा खर्च किए साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखा जा सकता है.

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