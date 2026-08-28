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Raksha Bandhan 2026: आज शाम इतने बजे तक बांध सकते हैं राखी, नोट कर लें शुभ समय

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. जानें राखी बांधने का सही समय, पूजा विधि और जरूरी नियम.

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raksha bandhan 2026
raksha bandhan 2026

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार आज यानी 28 अगस्त को मनाया जा रहा है. भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक यह पर्व इस बार खास संयोग लेकर आया है. हालांकि, राखी बांधने को लेकर शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधना अधिक फलदायी माना जाता है.

शाम 6:48 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय

रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे तक का समय शुभ बताया गया है. ऐसे में बहनें इस अवधि के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं. अगर किसी वजह से दिन में राखी नहीं बांध पाई हैं, तो शाम के इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना उचित रहेगा.

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राखी बांधते समय रखें इन बातों का ध्यान

राखी बांधने से पहले भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना शुभ माना जाता है. इसके बाद बहन भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक करें. अक्षत लगाएं और फिर भाई की आरती उतारें. इसके बाद दाहिनी कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाएं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधते समय भाई-बहन को शुभ मंत्रों का जाप करना और भगवान का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है. राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हुए उसे उपहार देता है.

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पंचक में राखी बांधने को लेकर क्या करें?

इस बार रक्षाबंधन के दिन पंचक भी है. ऐसे में कई लोगों के मन में राखी बांधने के शुभ समय को लेकर असमंजस है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त को प्राथमिकता दी जाती है. इसलिए बहनें निर्धारित शुभ समय में राखी बांध सकती हैं.

रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार है. इस दिन बहन भाई की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि भाई उसकी रक्षा का वचन देता है. इसलिए शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से राखी बांधना विशेष महत्व रखता है.

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