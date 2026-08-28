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अचानक सस्‍ता हुआ सोना... चांदी के भी गिरे भाव, जानें 24k का रेट

एमसीएक्‍स पर सोने और चांदी के दाम में रक्षाबंधन के मौके पर गिरावट आई है. सोना करीब 1000 रुपये और चांदी की कीमत 1500 रुपये तक गिरी है. आइए जानते हैं आपके शहर में क्‍या नया भाव है...

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सोने चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)

रक्षाबंधन के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी के दाम फिसले हैं. गोल्ड एक दिन की स्थिरता के बाद लगातार दो दिनों में 10 ग्राम 24 कैरट वाला गोल्ड ₹780 और 22 कैरट वाला ₹710 सस्ता हुआ है. यह गिरावट डॉलर में उछाल और बॉन्‍ड यील्‍ड बढ़ने के कारण आया है. 

इसी तरह चांदी की कीमतों में सुस्‍ती देखने को मिली है. दिल्ली में एक किलो चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹2,59,900 के भाव में बिक रही है. बाकी अहम महानगरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में भी यह इसी भाव पर बिक रही है.  

दूसरी तरफ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह 1500 रुपये टूटकर 2,39,050 रुपये पर आ गया. वहीं सोने का भाव एमसीएक्‍स पर 1100 रुपये कम होकर 157842 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

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आपके शहर में सोने का भाव 

  • दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,63,120, 22 कैरेट भाव    ₹1,49,540, 18 कैरेट का भाव ₹1,22,380 है. 
  • मुबंई में 24 कैरेट ₹1,62,970, 22 कैरेट का भाव ₹1,49,390, 18 कैरेट का भाव ₹1,22,230 है. 
  •         
  • इसी तरह, चेन्नई में 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹1,62,970, 22 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹1,49,390 और 18 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹1,27,090 है. 
  • बेंगलुरू में 24 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,62,970, 22 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,49,390  और 18 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,22,230 है. 
  • लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,63,120 , 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,540  और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,22,380 है. 
  • पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,63,020, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,440  और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,22,280 है. 

सोने और चांदी में क्‍यों आई गिरावट? 
सोने और चांदी में गिरावट के पीछे ग्‍लोबल इम्‍पैक्‍ट माना जा रहा है. अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखी गई है. साथ ही बॉन्‍ड यील्‍ड में तेजी के कारण सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखा जा रहा है. इसके अलावा, ग्‍लोबल प्राइस के कारण भी भारत में सोने-चांदी के दाम पर असर पड़ा है. 

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(नोट- सोने-चांदी में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 
 

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