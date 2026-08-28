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टॉक्सिक में कियारा के यश संग इंटीमेट सीन्स, सिद्धार्थ मल्होत्रा को ट्रोल कर रहे यूजर्स, किए भद्दे कमेंट्स

फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के सिनेमाघरों में आने के बाद, इसमें यश के साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की ट्रोलिंग हो रही है.

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सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो रही ट्रोलिंग (Photo: screengrab)
सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो रही ट्रोलिंग (Photo: screengrab)

यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर एडल्ट्स' आखिरकार 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फ़िल्म में यश और कियारा के बीच रोमांस और कई बोल्ड सीन हैं, जिनमें 'तबाही' गाना भी शामिल है. जहां फैन्स ने उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया, वहीं फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों के एक वर्ग ने सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के इंस्टाग्राम पोस्ट पर महिलाओं के प्रति नफरत भरी टिप्पणियां (misogynistic comments) भी की.

कियारा के पति सिद्धार्थ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन रील पोस्ट की. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में 'टॉक्सिक' फिल्म से यश और कियारा के GIF पोस्ट किए. कुछ लोगों ने तो फिल्म में कियारा के बोल्ड सीन को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया. कमेंट सेक्शन में 'तेरी बीवी यश के साथ है, देख ले' और 'आप कैसे पति हैं, यह फिल्म कैसे बनने दी?' जैसी बातें साफ देखी जा सकती हैं.

किसी ने लिखा, 'तलाक ही एकमात्र समाधान है.' एक और कमेंट था, 'चिंता मत करो, यह AI है.' एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, 'कोई यश को ढूंढकर इसे दे दो.' एक कमेंट में लिखा था, 'मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है.' किसी और ने कहा, 'सिद्धार्थ को न्याय चाहिए.' कमेंट सेक्शन में फिल्म की शूटिंग के दौरान कियारा की प्रेग्नेंसी को लेकर भी कई भद्दी टिप्पणियां की गईं.

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यश ने कियारा का बचाव कैसे किया?
फिल्म का टीजर और गाने रिलीज होने के बाद से ही कियारा आडवाणी को अपने सीन्स के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. यश ने उनके बचाव में कहा, जब 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने कहा, 'आपने इसमें जो रोल निभाया है, वह ट्रेलर में सिर्फ एक झलक है. आप बहुत डेडिकेटेड हैं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने आपको बहुत मेहनत करते देखा है, और आपको पता है, शुरू में हम सबने सोचा था कि इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करने में दिक्कतें और कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में ही कियारा बहुत डाउन-टू-अर्थ थीं, उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, उससे वे इस विज़न के साथ पूरी तरह जुड़ गईं.'

कियारा ने 'टॉक्सिक' को बताया मुश्किल
पिछले साल, जब नादिया के तौर पर कियारा का कैरेक्टर पोस्टर सामने आया, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक ऐसा रोल जिसने मुझसे बहुत कुछ मांगा - शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से - और जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया. यह अब तक का मेरा सबसे मुश्किल रोल रहा है. महीनों की कड़ी मेहनत. एक निडर कदम. इस फर्स्ट लुक को इतना प्यार मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैं शब्दों से परे आभारी हूं.'

हालांकि इन सब विवाद के बीच  कियारा और सिद्धार्थ ने अभी तक इन महिला-विरोधी कमेंट्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

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