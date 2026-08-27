Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद करीब 288 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है. वहीं, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इन खबरों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने जंक फूड पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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नेपाल में अब तक 288 भारतीय लापता, MEA ने बताया सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए

नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद करीब 288 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि इनमें पांच बड़े समूह शामिल हैं. भारत सरकार नेपाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए वहां की सरकार के संपर्क में है. वहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

Nepal Flood Live Updates: नेपाल के भीषण बाढ़ में अब तक 332 मौतें, भोटेकोशी नदी में फिर उफान का खतरा

नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में करीब 332 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों का परिवहन और संपर्क ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं.

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ममता को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं खुलेंगे फ्रीज बैंक खाते

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को फ्रीज बैंक खातों के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. TMC ने चार बैंक खातों को फिर से इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सभी पक्षों को अगले पांच हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

India vs Sri Lanka Highlights: सोनल द‍िनुषा अड़े रहे, कोलंबो टेस्ट ड्रॉ, टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ. पांचवें दिन श्रीलंका ने 429/9 रन बना डाले और उसकी बढ़त 216 रनों की हो चुकी थी. नतीजे की संभावना नहीं दिखने पर दोनों कप्तानों ने मैच वहीं समाप्त करने का निर्णय लिया. इस तरह भारत ने यह सीरीज 1-0 से जीत ली. इस मैच में श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने नाबाद 133 रनों की पारी खेली.

'पैसे और प्राइवेट लीग के पीछे खिलाड़ी...', मोइन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जताई चिंता, PCB को लताड़ा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर पूर्व टेस्ट कप्तान मोइन खान ने गंभीर चिंता जताई है. मोइन का मानना है कि अगर पाकिस्तान का प्रदर्शन इसी तरह गिरता रहा तो भविष्य में उसे दुनिया की शीर्ष टीमों के साथ द्विपक्षीय सीरीज आयोजित करने में परेशानी हो सकती है. उन्होंने PCB, चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

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नेशनल लॉ स्कूल ने रद्द किया दीक्षांत समारोह, बतौर मेहमान आने वाले थे CJI!

बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी ने 12 सितंबर को होने वाला अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. समारोह में CJI सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार के शामिल होने के प्रस्ताव का छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बीच, यूनिवर्सिटी ने "अनिवार्य परिस्थितियों" का हवाला देते हुए यह फैसला लिया.

ओलंपिक में आधे खेलों से बाहर भारत, पीएम मोदी बोले- ऐसे कैसे बढ़ेंगे पदक?

PM मोदी ने गुरुवार को भारत के ओलंपिक अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर देश को ओलंपिक में अपना पदक प्रदर्शन बेहतर करना है, तो उन खेलों में भी उतरना होगा, जिनमें भारत अब तक भाग नहीं लेता रहा है. छात्रों और स्वयंसेवकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं किया जा सकता.

दिल्ली में H1N1 के केस 2600 पार, बढ़ते स्वाइन फ्लू के बीच अस्पतालों की तैयारियां तेज

दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटे में राजधानी में 166 नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 2,600 के पार पहुंच गई है. बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री डॉ. पंकज सिंह इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे. वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया.

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पैकेज जंक फूड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लगाना होगा वॉर्निंग लेबल, केंद्र को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने जंक फूड पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटापे की समस्या बढ़ रही है और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है. दरअसल, बच्चों और बड़ों में मोटापे की समस्या पिछले 20 साल में पांच गुना तक बढ़ गई है.

डोप टेस्ट में फेल हुआ स्टार क्रिकेटर, ICC ने लगाया 15 महीनों का बैन, रिकॉर्ड्स भी डिलीट किए

UAE के अनुभवी बल्लेबाज आसिफ खान को डोपिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 15 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. आसिफ के सैम्पल में प्रतिबंधित पदार्थ मेस्तेरोलोन के मेटाबोलाइट की पुष्टि हुई थी. उन्होंने ICC एंटी-डोपिंग कोड के उल्लंघन को स्वीकार कर लिया. साथ ही WADA और ICC के साथ हुए समझौते के तहत सजा मान ली.

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