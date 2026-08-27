मुंबई में पली-बढ़ीं करीना कपूर, पहली बार देखा 'ग्रे' एरिया, टूटा 'दायरा'! बोलीं- हमारा समाज दोहरा है

करीना कपूर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'दायरा' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म में वह ACP अजूनी कोहली का किरदार निभा रही हैं और अब उन्होंने फिल्म को लेकर ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. करीना ने कहा है कि कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखातीं, बल्कि आपको उन बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जिनसे आप अक्सर बचना चाहते हैं.

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करीना ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुंबई में जन्म और परवरिश के बाद उन्होंने देश-दुनिया में काफी सफर किया है.इस दौरान उन्हें तरह-तरह के लोगों और जगहों को करीब से देखने-समझने का मौका मिला. लेकिन उन्होंने साफ किया कि दायरा सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, बल्कि इंसानी सोच और समाज की उन सीमाओं की भी बात है, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते.

'दायरा' ने करीना की सोच को भी बदला

करीना के मुताबिक, फिल्म ने उनकी सामाजिक समझ को एक नए मोड़ तक पहुंचाया है. उन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र की किताबों में उन्होंने जो पढ़ा था, फिल्म ने उसे कहीं ज्यादा करीब से महसूस कराया. यही वजह है कि करीना के लिए 'दायरा' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो समाज को आईना दिखाती है.

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करीना ने फिल्म की निर्देशक मेघना की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा यह बात पसंद आई कि फिल्म दर्शकों को यह नहीं बताती कि उन्हें क्या सोचना चाहिए. बल्कि कहानी उन्हें 'ग्रे एरिया' में ले जाती है- जहां सही और गलत के बीच की लकीर उतनी सीधी नहीं रहती.

दो किरदार, दो सोच और कानून की नाजुक लकीर

फिल्म में करीना ACP अजूनी कोहली के रोल में नजर आएंगी. उनके साथ कहानी का दूसरा अहम किरदार भी कानून से जुड़ा हुआ है. करीना के मुताबिक दोनों किरदार कानून के अफसर हैं, लेकिन कहानी उन्हें कानून की बेहद नाजुक सीमा के दोनों तरफ खड़ा कर देती है.

यही टकराव 'दायरा' को दिलचस्प बनाता है. दोनों एक-दूसरे को चुनौती देते हैं, एक-दूसरे का आईना बनते हैं और कहानी को देखने का नजरिया बार-बार बदलते रहते हैं. करीना ने फिल्म को लेकर कहा कि उन्हें इन दोनों किरदारों पर बेहद गर्व है और वह इस बात से भी खुश हैं कि 'दायरा' के जरिए मेघना ने एक जरूरी बातचीत शुरू करने की कोशिश की है.

'कुछ कहानियों के पीछे औरतों का होना जरूरी है'

करीना ने अपने पोस्ट में एक बेहद खास बात भी कही. उनके मुताबिक कुछ कहानियों के लिए महिलाओं का उनके पीछे होना, कहानी के भीतर होना और हम सभी का उन्हें सुनने के लिए तैयार होना जरूरी है. करीना के लिए 'दायरा' सिर्फ एक क्राइम या पुलिस कहानी नहीं, बल्कि समाज, सोच और महिलाओं की भूमिका से जुड़े कई सवालों को सामने लाने वाली फिल्म है.

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31 अगस्त को आएगा ट्रेलर

अब फिल्म को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 'दायरा' का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज होगा. करीना के इस पोस्ट के बाद फैंस की नजरें सीधे ट्रेलर पर टिक गई हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि ACP अजूनी कोहली के किरदार में करीना क्या नया लेकर आती हैं और फिल्म आखिर किन सवालों से दर्शकों का सामना करवाती है. एक बात तो साफ है- करीना के पोस्ट ने फिल्म को लेकर माहौल जरूर गरमा दिया है.

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