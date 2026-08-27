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नेशनल लॉ स्कूल ने रद्द किया दीक्षांत समारोह, बतौर मेहमान आने वाले थे CJI!

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने 12 सितंबर को होने वाला अपना 34वां सालाना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को निमंत्रण भेजने को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया है.

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नेशनल लॉ स्कूल ने अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. (Photo: ITG)
नेशनल लॉ स्कूल ने अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. (Photo: ITG)

बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने 12 सितंबर को होने वाला अपना 34वां सालाना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है. समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के शामिल होने के प्रस्ताव का छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बीच, यूनिवर्सिटी ने "अनिवार्य परिस्थितियों" का हवाला देते हुए यह फैसला लिया. 

यूनिवर्सिटी ने 27 अगस्त को जारी एक आधिकारिक नोटिस के जरिए डिग्री पाने वाले छात्रों को इस फैसले की जानकारी दी. 

यूनिवर्सिटी ने कहा कि मिलकर की गई तमाम कोशिशों के बावजूद, वह तय कार्यक्रम के अनुसार सालाना दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं कर पाएगी. ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को प्रस्तावित तारीख के बारे में पहले ही 3 अगस्त को बता दिया गया था.

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डिग्रियां फिर भी दी जाएंगी

समारोह रद्द होने से छात्रों को उनकी डिग्रियां मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी.

यूनिवर्सिटी के अनुसार, गवर्निंग बॉडीज़ से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर सभी ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को उनकी डिग्रियां 'इन एब्सेंशिया' (यानी उनके वहां मौजूद न होने पर भी) दी जाएंगी.

Official notice

इसका मतलब है कि अपनी डिग्रियां औपचारिक रूप से प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को किसी फिजिकल दीक्षांत समारोह (convocation ceremony) में शामिल होने की ज़रूरत नहीं होगी. 

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कूरियर या कैंपस से सर्टिफिकेट

NLSIU ने ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को अपने सर्टिफिकेट पाने के लिए दो विकल्प भी दिए हैं. 

12 सितंबर का कार्यक्रम रद्द

34वां सालाना दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को होना था और छात्रों को इस तारीख के बारे में इस महीने की शुरुआत में ही बता दिया गया था. 

यूनिवर्सिटी ने उन "परिस्थितियों" के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है जिनकी वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. 

यह कार्यक्रम तब रद्द किया गया जब NLSIU के कुछ छात्रों और पूर्व छात्रों ने CJI और BCI प्रमुख को बुलाने के प्रस्ताव का विरोध किया. यह विरोध हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ में हुए विवाद के बाद हुआ, जहां छात्रों द्वारा CJI के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के बाद BCI ने कुछ समय के लिए राज्य बार काउंसिलों को यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट छात्रों का एनरोलमेंट न करने का निर्देश दिया था. बाद में BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया और उसके चेयरमैन ने लॉ के छात्रों से माफ़ी मांगी. 
 

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