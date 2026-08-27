scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गैर-मराठी टैक्सी चालकों को राहत, CM फडणवीस ने लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्यता की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस अवधि में चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कई ड्राइवरों की उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें नई भाषा सीखने में समय लग रहा है.

Advertisement
X
फडणवीस ने ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल का समय दिया. (File Photo: ITG)
फडणवीस ने ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल का समय दिया. (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि इस अवधि के दौरान चालकों के खिलाफ भाषा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ऑटो और टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन की आज मीटिंग हुई है. उन्होंने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी को जरूरी बनाने के कदम का स्वागत किया है.'

सीएम फडणवीस ने आगे कहा, 'हमने इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की है और उन्होंने डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ाने की मांग की है. इस समय में वो मराठी भाषा सीखने के लिए तैयार हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

India's First Bullet Train
Bullet Train: जमीन से 12 मीटर ऊपर ये स्टेशन, जिस पर सरपट दौड़ेगी बुलेट ट्रेन... देखें Photo
Sunil Pal,Devendra Fadnavis Samay raina
CM फडणवीस के हाथों समय रैना सम्मानित, बौखलाए सुनील पाल
नागपुर से 55 किलोमीटर दूर हुई घटना. (Photo: Screengrab)
नागपुर के फार्म हाउस में भीषण आग... 40 मिनट में खाक हुई इमारत
समय रैना ने मुंबई पुलिस को किया रोस्ट. (Photo: X)
'बिस्किट ले सकता हूं...', फडणवीस के सामने समय रैना ने पुलिस को किया रोस्ट
Newlywed Woman Falls from Building
छत से गिरी, पेड़ पर लटकी... मुंबई में बाल-बाल बची नवविवाहिता की जान

एक साल बढ़ाई डेडलाइन

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत से लोग मराठी सीखना चाहते हैं लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और उन्हें इसे समझने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. इसलिए हमने डेडलाइन 1 साल बढ़ा दी है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इस बीच वो मराठी भाषा सीखेंगे.

Advertisement

इससे पहले महाराष्ट्र सीएम ने कहा था कि सरकार का मकसद हिंदी भाषी लोगों को मराठी भाषा का विद्वान या विशेषज्ञ नहीं बनाना नहीं है. सरकार बस उन्हें केवल व्यावहारिक ज्ञान के लिए कह रही है. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि हमारी महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी.

बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा मराठी भाषा विवाद

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा अनिवार्य वाले फैसले के खिलाफ कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी.  मो. कासिम अहमद सहित चार ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों की दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. 

यह भी पढ़ें: बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा मराठी भाषा विवाद! 9.65 लाख ड्राइवरों के रोजगार पर असर का दावा

इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस नियम से महाराष्ट्र के करीब 9.65 लाख गरीब और प्रवासी चालकों के बैज निलंबित होने और परमिट रद्द हो सकते हैं. ऐसे में उनका रोजगार खतरे में आ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल के त्रिशूली में स्कूल, बस स्टैंड और ब्रिज सब मलबे में तब्दील, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    गैर-मराठी टैक्सी चालकों को राहत, CM फडणवीस ने लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक |
    रात में कुछ नहीं था, सुबह-सुबह ऊपर ट्रैक... नीचे सब-वे बनकर तैयार... लोग हैरान! |
    सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर Gen-Z को कितना भरोसा, पढ़ें-देश का मिजाज |
    कंगना रनौत बोलीं-राजनीति में भी मैं आउटसाइडर हूं |
    61KM का माइलेज, 90 हजार से कम कीमत, लॉन्च हुआ नया TVS Jupiter |
    जीरो रुपये से शुरू करें कंटेंट क्रिएशन, करोड़ों कमाने का है रास्ता |
    बेरोजगारी या महंगाई, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर्वे में जनता ने दिया जवाब |
    213 रन की बढ़त बेकार! सोनल दिनुषा के सामने 'पस्त' हुआ भारत, फॉलोऑन के बाद श्रीलंका ने बचाया टेस्ट |
    अंकित बालियान हत्याकांड में आया टोरंटो में बैठे गैंगस्टर भोलू सहापुरीया का नाम, सामने आई पहली तस्वीर
    Advertisement