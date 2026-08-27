दिल्ली में H1N1 के केस 2600 पार, बढ़ते स्वाइन फ्लू के बीच अस्पतालों की तैयारियां तेज

दिल्ली में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटे में राजधानी में 166 नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 2,600 के पार पहुंच गई है. अचानक बढ़ रहे संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो.

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बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री डॉ. पंकज सिंह इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे. वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने मरीजों के लिए इलाज, अस्पताल की व्यवस्थाओं और संभावित रूप से बढ़ने वाले मरीजों के दबाव से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली. इस दौरान अधिकारियों से अस्पताल में मौजूद संसाधनों और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई.

अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों को सतर्क रहने और जरूरी व्यवस्थाओं को मजबूत रखने पर जोर दिया जा रहा है. खासतौर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में H1N1 के मरीज बढ़ते हैं तो अस्पतालों में उनके इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें.

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निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मौजूदा स्थिति और अस्पताल की तैयारियों के बारे में जानकारी ली. प्रशासन का फोकस मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने और संक्रमण को लेकर लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचाने पर है.

‘घबराने की जरूरत नहीं’

H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, जिससे लोगों को पैनिक करने की जरूरत पड़े. उनका कहना है कि संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतना ज्यादा अहम है.

डॉक्टरों के मुताबिक, फ्लू जैसे लक्षण नजर आने पर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और संक्रमण से बचाव के सामान्य उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल सबसे जरूरी है कि लोग फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें. ICMR ने भी साफ किया है कि भारत में फैल रहा H1N1 कोई नया स्ट्रेन नहीं है और मौजूदा बढ़ोतरी मौसमी फ्लू से जुड़ी है.

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