scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैकेज जंक फूड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लगाना होगा वॉर्निंग लेबल, केंद्र को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट ने जंक फूड पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मोटापे की समस्या बढ़ रही है और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

बच्चों और बड़ों में मोटापे की समस्या पिछले 20 साल में पांच गुना तक बढ़ गई है, सन 2000 से 2022 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 2% से बढ़कर 10% हो गई है. इस बाबत दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है. केंद्र को जंक फूड के पैकेट पर सामने की ओर ही चेतावनी लेबल लगाने के अपने आदेश को लागू करना होगा. इस बाबत कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र इसे स्वयं करता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे के लिए निर्देश जारी करेंगे. हमें केंद्र की वो दलीलें मंजूर नहीं हैं जिनमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से विकसित देशों के मानकों के बराबर होना संभव नहीं है. इस दलील के मुताबिक तो क्या भारत को एक अविकसित देश बने रहना चाहिए?

जस्टिस जे बी पारदीवाला ने कहा कि यही वह प्रश्न है जिसे हम केंद्र के विचारार्थ रख रहे हैं. जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार से जोड़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

cancer injection
1 लाख की कैंसर दवा ब्लैक में क्यों बिकी? ये हो सकता है कारण
Best time to have Lunch and dinner
ब्रेकफास्ट और डिनर किस समय करना फायदेमंद, रिसर्च से चला पता
Swine flu medicine
Swine Flu का डर, कई गुना बढ़ गई इस दवा की मांग
Adding sugar with a spoon.
चीनी खाना छोड़ना चाहते हैं? जान लें डॉक्टर की ये बात
h1n1 Swine flu
Swine Flu : किसे वैक्सीन की जरूरत, ICMR ने बताया

यह भी पढ़ें: स्कूलों के अंदर और 50 मीटर दूर तक नहीं बिक सकेंगे जंक फूड, इस राज्य में नया नियम

Advertisement

जंक फूड खाने से बिगड़ रही लोगों की सेहत

यह आदेश गैर सरकारी संगठन '3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया है. याचिकाकर्ता के वकील राजीव शंकर द्विवेदी ने अपनी दलीलों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कई साल बीत गए हैं. इतने समय में सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया जबकि जंक फूड खाने से लोगों की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है.

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार जंक फूड उत्पादों पर पैकेट के सामने चेतावनी लेबल लगाने में इच्छुक नहीं दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिक नमक, चीनी, संतृप्त वसा और कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करने के लिए स्पष्ट पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: जंक फूड पर कर्नाटक सरकार सख्त, स्कूलों के आसपास पिज्जा-बर्गर की बिक्री पर लगेगी रोक

जंक फूड से बढ़ रही मोटापे की समस्या

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत के अति-प्रसंस्कृत खाद्य बाजार में 2009 और 2023 के बीच 150% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि मोटापे में कथित तौर पर पांच गुना तक वृद्धि देखी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    भोटेकोशी में 55KM की रफ्तार से फ्लैश फ्लड, रास्ते में जो आया बहता चला गया... मचा मौत का तांडव |
    35 पर टीम ऑलआउट, 7 खिलाड़ी जीरो पर निपटे... क्रिकेट के मैदान में ऑस्ट्रिया का हो गया तमाशा |
    भोटेकोशी की आपदा में 100 चाइनीज नागरिक लापता, तबाही देख जिनपिंग भी दहल गए |
    कौन है मल्लिका शेरावत का Ex हसबैंड? 21 की उम्र में रचाई शादी, पैसों के लिए छोड़ा ससुराल! |
    भूल जाएंगे Hunter 350, आ गई Jawa All Stars 42 FJ, इतनी है कीमत |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भूलकर ना करें ये गलतियां, शुभ मुहूर्त भी करें नोट |
    चार शूटर, 12 गोलियां और गाने पर कत्ल... सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में नए खुलासे |
    पंजाब में 5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि BJP-अकाली के बीच बार्गेनिंग पावर गेम चेंज हो गया? |
    नेपाल में भोट कोशी नदी का तांडव: काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों का इंतजार |
    Fridge Cleaning Hack: फ्रिज की रबर सील में जम गई काली फफूंद और आ रही बदबू? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें सफाई
    Advertisement