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India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score: कुछ घंटों में भारत की जीत तय! लंका को आउट करो और स्कोर चेज करो, कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां द‍िन

IND vs SL 2nd Test, Day 5 Live Cricket Score: भारत और श्रीलंका के बीच आज (27 अगस्त) को कोलंबो टेस्ट का पांचवां द‍िन है. भारत की जीत तय है, बस उसे श्रीलंका के बाकी बचे व‍िकेट ग‍िराने है और फ‍िर स्कोर को चेज करना है.

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भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां द‍िन है (Photo: PTI)
भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट का आज पांचवां द‍िन है (Photo: PTI)

IND vs SL 2nd Test, Day 5 Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच आज (27 अगस्त) को कोलंबो टेस्ट का पांचवां द‍िन है. श्रीलंका की टीम फॉलोआन के बाद अपनी दूसरी पारी खेल रही है, उसने बल्लेबाजी करते हुए बढ़त बना ली है. देखा जाए तो भारत की जीत तय है, उसे श्रीलंका को आउट करना होगा और द‍िया हुआ स्कोर चेज करना होगा. 

इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, इसे में पल-दर-पल का अपडेट जानने के लिए आप इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें, खेल की बाकी खबरों के लिए पर क्ल‍िक करें. ध्यान रहे भारत ने गॉल में खेला गया पहला टेस्ट मैच 165 रनों से जीता था और सीरीज में वो फ‍िलहाल 1-0 से आगे हैं. 

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श्रीलंका की दूसरी पारी की हाइलाइट्स

मैच के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से समय से पहले ही रोक दिया गया. तीसरे सत्र में जब बारिश आई, तब तक श्रीलंका की टीम ने फॉलोऑन खेलते हुए अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए थे. 

श्रीलंका ने भारत पर 16 रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली थी. खेल खत्म होने तक क्रीज पर सोनल दिनुषा 7 रन और केशारा नुवांथा 3 रन बनाकर डटे हुए थे. मैच का पांचवां दिन दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है.

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मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 213 रन की विशाल बढ़त बनाई थी. जवाब में श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 3 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने लाहिरू उदारा को आउट करके श्रीलंका को पहला झटका दिया. इसके बाद कामिल मिशारा ने पासिंदु सूरियाबंदारा के साथ मिलकर 58 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला, लेकिन रवींद्र जडेजा ने मिशारा को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ दिया.

दो विकेट गिरने के बाद पासिंदु सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया. दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जमाए और तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की बेहतरीन शतकीय साझेदारी की. कामिंदु 55 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शुभमन गिल के शानदार कैच का शिकार बने.

चायकाल के बाद भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कसा. मानव सुथार ने एक ही स्पैल में दो बड़े विकेट चटकाए. पहले उन्होंने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा (23 रन) को स्लिप में पडिक्कल के हाथों कैच कराया और फिर शतक की ओर बढ़ रहे पासिंदु सूरियाबंदारा (92 रन) को स्टंप आउट करा दिया. इसके बाद सारांश जैन ने निरोशन डिकवेला (6 रन) को एलबीडब्ल्यू करके श्रीलंका को छठा झटका दिया.

श्रीलंका की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड

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बल्लेबाज विकेट रन
लाहिरू उदारा कॉट सारांश जैन बोल्ड मोहम्मद स‍िराज 03 
काम‍िल म‍िशारा एलबीडब्लू रवींद्र जडेजा  32
पसिंदु सूरियाबंडारा स्टंप ऋषभ पंत बोल्ड मानव सुथार 92
काम‍िंंदु मेंड‍िस  कॉट शुभमन गिल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा 55
धनंजय डीसिल्वा कॉट देवदत्त पडिक्कल बोल्ड मानव सुथार 23
सोनल दिनुषा नाबाद 07
निरोशन डिकवेला एलबीडब्ल्यू सारांश जैन 06
केशरा नुवांथा नाबाद 03

श्रीलंका की पहली पारी 

श्रीलंका की पहली पारी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही . दूसरे दिन महज 3 ओवर में ही उनके 2 विकेट ग‍िर गए. तीसरे द‍िन (25 अगस्त) को भी उनके सुबह के सत्र में पहला झटका काम‍िल म‍िशारा के रूप में लगा, जो प्रसि‍द्ध कृष्णा की गेंद पर व‍िकेट के पीछे ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे.

वहीं लंच के बाद काम‍िंंदु मेंड‍िंंस (32) प्रस‍िद्ध कृष्णा की गेंद पर म‍िडव‍िकेट पर रवींद्र जडेजा को कैच दे बैठे. इसके बाद आए कप्तान धनंजय डी स‍िल्वा भी कुछ खास नहीं कर पाए और मानव सुथार की गेंद पर केएल राहुल को स्ल‍िप में कैच दे बैठे. धनंजया के आउट होते ही श्रीलंकाई टीम का स्कोर 137-5 हो गया. 

पसिंदु सूरियाबंडारा  80 रन बनाकर आउट हुए. पस‍िंंदु के आउट होते ही न‍िरोशन ड‍िकवेला आए और ब‍िना खाता खोले ही स‍िराज की गेंद पर जुरेल को कैच थमा बैठे. वहीं चायकाल के बाद जब मंगलवार को श्रीलंका की पारी का खेल शुरू हुआ तो उनको आठवां झटका  केशरा नुवांथा के रूप में लगा. 

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चौथे द‍िन (26 अगस्त) को 25 साल के सोनल द‍िनुषा ने 147 गेंदों पर अपना शतक कंपलीट किया, इससे पहले उन्होंने गॉल में भी 100 और 84 बनाए थे. वहीं चौथे द‍िन श्रीलंका को नौवां झटका लाह‍िरु कुमारा के रूप में लगा. आउट होने वाले आख‍िरी ख‍िलाड़ी द‍िनुषा रहे, उन्होंने 103 रन बनाए, उनको सारांश जैन ने आउट किया

श्रीलंका की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 290-10 (89.4 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन
लाहिरू उदारा कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड प्रस‍िद्ध कृष्णा 01
काम‍िल म‍िशारा कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड प्रस‍िद्ध कृष्णा 19
प्रभात जयसूर्या एलबीडब्लू मानव सुथार  02
पसिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रवींद्र जडेजा  80
काम‍िंंदु मेंड‍िस  कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड प्रस‍िद्ध कृष्णा  32
धनंजय डी सिल्वा कॉट केएल राहुल बोल्ड मानव सुथार  08
सोनल द‍िनुषा  कॉट केएल राहुल बोल्ड सारांश जैन 103
न‍िरोशन ड‍िकवेला  कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद स‍िराज 00
केशरा नुवांथा कॉट सारांश जैन बोल्ड मानव सुथार  18 
लाह‍िरु कुमारा कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड सारांश जैन  12
अस‍िथा फर्नांडो नाबाद  01

भारत की पहली पारी में बैटिंग
कोलंबो टेस्ट का पहला दिन (23 अगस्त) भारतीय टीम के नाम रहा था. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 117 रनों की पारी खेली थी. पडिक्कल ने 193 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके लगाए थे और लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ा था.

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कप्तान शुभमन गिल ने भी 6 चौकों की मदद से 108 गेंदों पर 50 रन बनाए थे. यशस्वी जायसवाल ने 45 और रवींद्र जडेजा ने 43 रनों की उपयोगी पारियां खेली थीं. हालांकि, पहले दिन भारतीय टीम की टेंशन तब बढ़ गई थी, जब ऋषभ पंत चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे.

दूसरे दिन भारत को जल्द ही झटका लगा था, जब सारांश जैन 6 रन बनाकर असिथा फर्नांडो का शिकार बने थे. इसके बाद ऋषभ पंत दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे. पंत और ध्रुव जुरेल के बीच सातवें विकेट के लिए 112 रनों की शानदार साझेदारी हुई थी.

इस दौरान पंत ने 81 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की थी, जबकि जुरेल ने 97 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. बाद में केशरा नुवांथा ने पंत को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा था. पंत ने 89 गेंदों पर 63 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. मानव सुथार 18 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए थे. वहीं ध्रुव जुरेल ने मैच मैच में नाबाद 177 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली. 

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:  503-9 पारी घोष‍ित (138 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन
केएल राहुल कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड लाहिरू कुमारा 18
यशस्वी जायसवाल बोल्ड असिथा फर्नांडो 45
देवदत्त पडिक्कल बोल्ड केशरा नुवांथा 117
शुभमन गिल कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड असिथा फर्नांडो 50
ऋषभ पंत कॉट लाहिरू उदारा बोल्ड केशरा नुवांथा 63
रवींद्र जडेजा बोल्ड असिथा फर्नांडो 43
ध्रुव जुरेल नाबाद 115
सारांश जैन कॉट कामिल मिशारा बोल्ड असिथा फर्नांडो 06
मानव सुथार कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड प्रभात जयसूर्या 18
मोहम्मद सिराज एलबीडब्ल्यू प्रभात जयसूर्या 03
प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद  04


इस टेस्ट मैच के जरिए 33 वर्षीय ऑफ-स्पिनर सारांश जैन ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. कुलदीप यादव के वायरल बीमारी से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण सारांश को प्लेइंग-11 में मौका मिला था. उन्हें रवींद्र जडेजा ने डेब्यू कैप सौंपी थी. वहीं, श्रीलंका की ओर से सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा ने भी इस मुकाबले में टेस्ट डेब्यू किया था.

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भारत बनाम श्रीलंका (हेड टू हेड)
कुल टेस्ट मैच: 47
भारत ने जीते: 23
श्रीलंका ने जीते: 7
ड्रॉ: 17

कोलंबो (SSC) टेस्ट में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलंबो (SSC)  टेस्ट में में श्रीलंका की प्लेइंग XI: कामिल मिशारा, लाहिरू उदारा, पसिंदु सूरियाबंडारा, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो.

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