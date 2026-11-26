सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने UP में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स पर पोषण चेतावनी लेबल लगाने का आदेश दिया है. इन खबरों के अलावा, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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25 लाख सरकारी नौकरियां, ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को ₹5,000 महीना... यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने PDA घोषणापत्र में किए

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे पीडीए का प्रणपत्र नाम दिया है और इसे जन मन का मैनिफेस्टो 2027 कहा है. पार्टी ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां और दो से तीन करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार देने का वादा किया है.

Baba Aparajith Retirement: भारत को वर्ल्ड चैम्प‍ियन बनाने वाले क्रिकेटर का 32 की उम्र में संन्यास, IPL में नहीं मिला ज्यादा मौका

भारत को 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा अपराजित ने 32 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अपराजित ने अपने करियर में कुल 102 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले. इनमें से ज़्यादातर मैच उन्होंने तमिलनाडु के लिए खेले हैं. उनके नाम अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 20 शतक दर्ज हैं

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यूपी चुनाव 2027: राजा भैया ने तीन सीट पर उतारे प्रत्याशी, कुंडा सीट से खुद लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने जिन तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें प्रतापगढ़ जिले की कुंडा, बाबागंज और विश्वनाथगंज सीटें हैं.

पैकेटबंद फूड पर चेतावनी लेबल जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को दी चार महीने की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स पर पोषण चेतावनी लेबल लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वो इस नियम को एक ही चरण में लागू करे और चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट ज्यादा होने पर स्पष्ट चेतावनी दे. सुप्रीम कोर्ट ने नियम तय करने के लिए FSSAI को चार महीने का समय दिया है.

'बंगला उड़ा देंगे...', अमिताभ बच्चन को फिर मिली धमकी, जलसा उड़ाने की वॉर्निंग

26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी के दिन मायानगरी मुंबई को एक बार फिर दहलाने की धमकी मिली है. गुरुवार को मिले एक धमकी भरे ईमेल में अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा', BMC मुख्यालय स्थित मेयर के दफ्तर और शहर की कई अहम जगहों को बम से उड़ाने की बात कही गई है. हाल के हफ्तों में 'जलसा' और BMC मुख्यालय को पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.

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असम में अनिश्चितकालीन चक्का जाम... बस, टैक्सी और कैब सेवाएं ठप, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

असम में आज से व्यावसायिक वाहनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है. ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कई निजी परिवहन संगठनों ने यह हड़ताल बुलाई है. गुवाहाटी में सिटी बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाएं बंद रहीं. इस दौरान बस स्टॉप और सड़कों के किनारे लोग वाहन का इंतजार करते नजर आए.

मुंबई के शिवाजी पार्क में बिना अनुमति प्रदर्शन करना पड़ा भारी... CJP नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव और आशुतोष के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं. ये नोटिस 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बिना इजाजत हुए प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़े हैं. प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 और 223 लगाई है.

यूपी चुनाव 2027: सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल, गठबंधन पर बोलीं- 'जल्द उठेगा पर्दा'

यूपी में अपना दल (कमेरावादी) की वरिष्ठ नेता और सिराथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव सिराथू सीट से ही लड़ेंगी और नए गठबंधन पर भी जल्द पर्दा उठेगा. मीडिया से बातचीत में गठबंधन के सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा.

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मोबाइल-माइक लेकर घूमने वाला हर शख्स पत्रकार नहीं! सुप्रीम कोर्ट तय करेगा सुरक्षा के नियम

सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी पहचान को लेकर विचार करेगा. अदालत यह भी देखेगी कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं. यह मामला नई दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज से जुड़ा है.

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