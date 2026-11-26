केंद्र के MMDR संशोधन कानून को लेकर झारखंड सरकार ने विधानसभा में विरोध दर्ज कराया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान इस कानून के खिलाफ राजकीय संकल्प पेश किया. राज्य सरकार का दावा है कि नए कानून से झारखंड को हर साल करीब 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है.

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झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां इस संशोधन के खिलाफ विधानसभा में संकल्प लाकर विरोध जताया गया है. दो दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. भाजपा विधायकों ने खनिज संसाधनों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया.

केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2026 को MMDR संशोधन अधिनियम अधिसूचित किया था. झारखंड सरकार का कहना है कि इससे खनिज वाली जमीन पर टैक्स, सेस और उपकर लगाने के राज्यों के अधिकार सीमित हो सकते हैं. सरकार को आशंका है कि इससे खनन प्रभावित इलाकों के विकास के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों पर असर पड़ेगा.

MMDR का पूरा नाम Mines and Minerals (Development and Regulation) है. हिंदी में इसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून कहा जाता है. यह कानून देश में खनिजों के खनन, विकास और उनसे जुड़े नियमों को तय करता है. केंद्र सरकार ने इसी कानून में संशोधन किया है, जिस पर झारखंड सरकार को आपत्ति है.

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13 हजार करोड़ के नुकसान का दावा क्यों?

राज्य सरकार के मुताबिक, खनन से प्रभावित इलाकों और वंचित समुदायों के विकास के लिए झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस अधिनियम, 2024 के तहत हर साल करीब 13 हजार करोड़ रुपये जुटाने की व्यवस्था की गई थी. नए संशोधन से यह व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. सरकार ने अपना कहा कि राजस्व घटने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है. संकल्प में खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और वंचित समुदायों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया.

कल्पना सोरेन ने कहा- झारखंड को उपनिवेश न समझें

सदन में बोलते हुए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता झारखंड की गरीबी से होकर नहीं गुजरना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड ने देश की तरक्की में योगदान दिया है, इसलिए केंद्र को भी राज्य के हितों का ध्यान रखना चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने नुकसान के आंकड़े पर उठाए सवाल

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार के 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के दावे को भ्रामक बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने झारखंड का कोई अधिकार नहीं छीना है. उनके मुताबिक, खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है और झारखंड को केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में भी इजाफा हुआ है.

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मरांडी ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी कर नुकसान का हिसाब बताने की मांग की. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केंद्र से मिली राशि का इस्तेमाल कहां और कितना हुआ है. इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी रही.



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